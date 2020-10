Mannish style: vi siete imbattute in questa parola di recente o l’avete letta su qualche rivista e vi siete domandate di cosa si trattasse? Cerchiamo di capire insieme cos’è lo stile mannish e, cosa più importante di tutte, come si porta.

Foto Getty Images | Rose Hartman

Partiamo dal principio, cos’è il mannish style. La risposta è semplice: si tratta dello stile d’abbigliamento tipico degli uomini indossato però da una donna. In parole povere: look maschile riadattato per noi donne, quindi reso un po’ più femminile attraverso l’uso degli accessori.

Foto Getty Images / Jamie McCarthy

Detto questo, quali sono i capi che ci permettono di creare un outifit in perfetto mannish style? Tailleur e completi con quell’aria tipica dell’abbigliamento maschile, perfetti però anche per noi donne perché molto versatili e adattabili alle più svariate occasioni.

Foto Getty Images / Edward Berthelot

Mannish style perfetto per ogni occasione

Foto Getty Images | Neilson Barnard

I completi in stile mannish infatti sono perfetti per il lavoro, per un appuntamento importante, una cena formale e, perché no, anche per un appuntamento. Infatti, nonostante traggano ispirazione dal guardaroba maschile, i tailleur stile mannish possono rivelarsi iper femminili, il segreto sta tutto nell’aggiungere qualche dettaglio sensuale all’outfit.

Foto Getty Images / Christian Vierig

Allora quale completo scegliere? I modelli must-have di stagione sono in assoluto quelli con le giacche oversize e i pantaloni palazzo, da abbinare a camicie bon ton e tacchi a stiletto, per slanciare la figura.

Foto Getty Images /Edward Berthelot

Le più sportive però possono optare anche per delle sneakers o delle ballerine.

Foto Getty Images / Jacopo Raule

L’iconica Bella Hadid ha sdrammatizzato un completo grigio perla, decisamente mannish, a delle sneakers di pelle bianca, creando un look che è al contempo elegante e casual, classico e contemporaneo, perfetto anche per l’università.

Look per l’autunno 2020: l’abito mannish con gilet

Foto Getty Images | Michael Campanella

Cosa fare per aggiungere un tocco extra di classe al proprio stile mannish? Puntare su un completo tre pezzi col panciotto che risulterà senza tempo e sofisticato. Un esempio? Questo rosa cipria, elegante e super femminile, indossato dalla bellissima Blake Lively