In pochi possono definirsi fan delle “tendenze complicate”, quelle che non si abbinano facilmente o che appaiano scomode e non così versatili. Per fortuna, l’autunno 2020 ha una varietà di tendenze semplici con le quali si possono ricreare tantissimi abbinamenti e look.

In sostanza, si tratta di look da ricreare con uno sforzo minimo e sembrare usciti per la fashion week! Questi capi d’abbigliamento magici sono presenti ormai in qualsiasi armadio, e hanno infiniti abbinamenti.

Continuate a leggere per scoprire queste sei tendenze autunnali semplici, complete di alcuni look da copiare al più presto!

Capispalla imperdibili in autunno: trench

Il trench classico è elegante, spazia dal classico color cammello a fantasie a quadri o bicolor. Anche il tessuto varia, dalla tela ultraresistente all’acqua al cotone. La particolarità di questo capo d’abbigliamento? La sua versatilità. Infatti, è possibile indossare qualsiasi cosa sotto un trench accattivante con caratteristiche migliorate come tagli extra lunghi e maniche a sbuffo, e apparire abbastanza avanti.

Maglione o cardigan

Per troppo tempo snobbati, finalmente i cardigan e i maglioni oversize sono i grandi protagonisti di questa stagione fredda: fini, indossati con un jeans o larghi e morbidi, oppure super lunghi. Davvero, stanno bene con qualsiasi cosa.

Il cardigan lungo in maglia si abbina facilmente a un look super semplice da copiare come il jeans e la camicia.

Tendenza per l’autunno: pezzi separati in pelle o in ecopelle

La bellezza dei pezzi separati in pelle ed ecopelle è che aggiungono un elemento particolare a un insieme. Mettete un paio di pantaloni, una gonna o una camicia di pelle e lasciate che la magia si compia!

Must have: la camicia oversize

Indossate una camicia oversize con un paio di jeans o pantaloni per un look semplice, oppure con un paio di leggins e un paio di ankle boots!

Abito in maglia aka knit dress, la tendenza autunnale per eccellenza

Un vestito in maglia alla moda è l’opzione ideale per vestirsi in 5 minuti e uscire. Fondamentalmente non avrete bisogno di nient’altro che un bel paio di scarpe per un outfit immediatamente chic.

E le calzature? stivali pesanti

Gli stivali neri e robusti sono pratici e del momento. Il look ideale con questa scarpa è un maglione basic in cotone e un paio di jeans.