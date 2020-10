Quando si parla di accessori, ogni amante della moda sa che esiste una sola parola che basta a descriverli: irrinunciabili. In quest’epoca di fluidità e proposte infinite da parte dei brand, e a prescindere dalle tendenze passeggere che vanno, vengono e si modificano, sembrano esserci due direzioni apparentemente opposte (ma in realtà, come vedremo, non così tanto) che la moda sta prendendo.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Da una parte il ritorno a un abbigliamento confortevole e sportivo, che spesso rinuncia a una distinzione di generi troppo netta virando verso una sorta di neutro-maschile; dall’altra uno stile raffinato e ricercato, che prende elementi tradizionalmente considerati femminili e li proietta anche nella moda uomo. I punti di incontro e miscuglio tra i due mondi, che potremmo chiamare Sportivo ed Elegante, vedono elementi del primo dirigersi a gamba tesa nel secondo e viceversa.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Sporty chic e ricercatezza: gli accessori che definiscono il look

Foto Getty Images | Christian Vierig

Ed è proprio qui che entrano in gioco gli accessori. È grazie a loro, infatti, che si riesce a dare un tocco di particolarità in più a un look senza dover necessariamente rivoluzionare il proprio stile. Scegliendo tra i vari trend messi a disposizione dall’attuale stagione della moda, ad esempio, ci potremo procurare gioielli o occhiali da sole in colori fluo e dal gusto anni ’90 per smorzare l’attire di look troppo seri e ricercati.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Al contrario, scegliendo felpe tempestate di maxi cristalli o un paio di guanti al gomito potremo conferire un tocco chic a un outfit particolarmente sportivo.

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

Prendendo ispirazione da celebrities del calibro di Zendaya o Kendall Jenner, potremo abbinare un classico cappotto color cammello a una tuta in acetato o a un paio di sneakers, oppure sbizzarrirci con accessori per testa e capelli dal tocco vintage come fasce e cerchietti bombati anni ’60. Ma diamo un’occhiata ai trend più interessanti in fatto di accessori…

Tendenze accessori: mini bag e colori al neon

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

Le baguette bag arrivano direttamente dagli anni ’90 e piacciono soprattutto perché sono piccole, glamour e colorate. Giallo crema, lilla, verde salvia, rosa o celeste sono le nuances tra cui scegliere se volete procurarvi una borsa modello baguette di tendenza. Restando nel mondo dei colori abbiamo già accennato alle nuances fluo e brillanti, che stavolta vengono coniugate sotto forma di gioielli in plexiglass, occhiali da sole dalle forme strane, borse o calzature.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Pensiamo agli stivali in tessuto tecnico e punta a triangolo di Balenciaga, alla Padded Cassette Bag e alle altre borse intrecciate di Bottega Veneta, alla rivisitazione in chiave moderna della classica Jackie di Gucci, ai dettagli giallo ocra delle collezioni di Fendi, che festeggia l’anniversario della sua iconica Baguette. Verde acido, fucsia, rosso corallo, giallo ocra, viola, azzurro, blu elettrico colorano le collezioni, gli accessori e soprattutto le mini bag (niente è più di tendenza di una borsa in formato minuscolo) di Valentino, di Chanel, di Versace, di Yves Saint Laurent, Jacquemus e tanti altri.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Gli accessori necessari: mascherina e guanti

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

E infine gli accessori che di questi tempi proprio non possono mancare: guanti e mascherina. Chi l’ha detto che un dispositivo di protezione individuale non può diventare parte integrante di un look dai dettagli perfetti? Questo sarà un inverno all’insegna degli elegantissimi guanti al gomito, un po’ in stile Marylin e Audrey Hepburn. Givenchy, Marc Jacobs, Moschino, Lanvin, Valentino e Balmain amano i guanti in pelle o velluto, per conferire un tocco di sofisticata ricercatezza a ogni look.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Aderenti o morbidi, coloratissimi in rosso, giallo, bluette o in colori classici come il blu, il nero o il marrone. E per quanto riguarda le mascherine la scelta è piuttosto semplice: basterà cavalcare l’onda della logomania, come fa Billie Eilish, come piace ai giovanissimi e come piaceva nei primi anni 2000.