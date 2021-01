Tendenze arredamento: ecco cosa andrà di moda nel 2021

Anno nuovo, tendenze nuove. Oltre ai trend relativi ad accessori e abbigliamento, l’inizio del 2021 ci porta anche una ventata di novità per quanto riguarda l’interior design. Le tendenze per l’arredamento quest’anno saranno molteplici. Alcune riguarderanno i colori da utilizzare, altre i materiali e altre ancora gli oggetti con cui arredare le abitazioni.

Ecco quindi quali saranno le tendenze per l’arredamento nel 2021

Oggetti per la casa ispirati al cibo

Che sia frutta o verdura, brioches o cartoni del latte, una delle tendenze per l’arredamento quest’anno riguarderà tutti quegli articoli che sono a forma di cibo. Dalle tovaglie per la tavola ai porta tovaglioli, questa tipologia di prodotti per l’arredamento non solo contribuirà a dare un tocco di colore alla vostra casa, ma sarà anche perfetta per realizzare degli scatti da postare su Instagram.

Leggi anche Colori pantone 2021: annunciate le due tonalità del prossimo anno

Tra le tendenze per il 2021 un old but gold: il vintage

Se avete una cassettiera degli anni ’20 o delle cornici dal sapore retrò, è arrivato il momento di tirarle fuori. Tra le tendenze per l’arredamento di quest’anno torna di grand moda l’arredamento vintage dal sapore vissuto, ma non troppo usurato.

L’occasione perfetta per riempire la vostra casa di pezzi unici e particolari, o per dare nuova vita ai mobili delle vostre nonne e bisnonne.

Tra gli oggetti che non possono assolutamente mancare c’è la macchina da scrivere: che sia la lettera 22 della Olivetti o un qualunque altro modello, vi farà sicuramente fare bella figura con gli ospiti e renderà subito la vostra casa di tendenza.

Foto Pexels | Wictor Cardoso

A tutto bianco

Oltre a grigio e giallo, i due colori Pantone per il 2021, quest’anno il vero colore di tendenza per l’arredamento sarà il bianco. Candido e delicato, questo colore renderà immediatamente la stanza più luminosa e vi sembrerà di avere anche più spazio.

Se volete osare, anche il marmo quest’anno sarà di gran moda e lo potrete utilizzare per le superfici della cucina, ma anche per il bagno e i dettagli in camera da letto e in soggiorno.

Foto Pexels | Maksim Goncharenok

Attenzione alla sostenibilità anche nell’arredamento

Continua a crescere l’attenzione per la sostenibilità anche quando si parla di tendenze per l’arredamento. Quindi, bye bye plastica e benvenuti materiali eco sostenibili e attenti all’ambiente. Per il 2021 sarà sempre più di tendenza scegliere articoli per l’arredamento in materiali riciclati. Grande attenzione anche pietra, legno e tessuti realizzati con colori naturali.

Per tutti coloro che in casa non vogliono rinunciare a fiori e piante, ma non hanno il “pollice verde”, i fiori secchi sono tornati di gran moda. In alternativa, potrete regalarvi uno dei set della Lego Botanical Colletion che comprendono un bouquet di fiori, un bonsai, rose e tulipani.

Foto Pexels | cottonbro

Tra le tendenze per il 2021 anche i tappeti

I tappetti sono tra gli articoli per la casa più trendy per il 2021. Utilizzati per abbellire il salotto, in cucina o in camera da letto, possono essere in diversi materiali e colorazioni, a fantasia e monocromatici.

Ne esistono davvero di tantissimi modelli e formati e quest’anno, tra brand di lusso e low cost, avrete solo l’imbarazzo della scelta.