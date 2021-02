Se c’è un accessorio che è un po’ l’emblema della femminilità, quello è la collana di perle. Sfoggiata da moltissime donne, quest’oggetto è passato nel tempo da essere il simbolo di valori più conservatori ad essere, più di recente, il tratto distintivo del nuovo establishment democratico degli USA.

A riportare le perle in politica è Kamala Harris, la nuova vicepresidente americana, che ha fatto della colonna di perle il suo marchio di fabbrica.

Alla cerimonia d’inaugurazione per Joe Biden e Kamala Harris, tra l’altro, anche le perle sono state grandi protagoniste. Jennifer Lopez, infatti, ha indossato dei polsini di perle Chanel durante la sua esibizione e Jill Biden, moglie del neo presidente americano, ha indossato invece un colletto ricamato con perle.

Le perle hanno conquistato anche Amanda Gorman. La poetessa, dopo essere stata protagonista dell’inaugurazione, ha deciso di sfoggiare una corona di perle per la sua apparizione al Super Bowl lo scorso 7 febbraio.

Le perle sono, oggi più che mai, il simbolo delle donne forti, ma allo stesso tempo delicate e un po’ glamour.

I look più belli con le perle

Kamala Harris

Per la neo vicepresidente degli Stati Uniti le perle hanno un significato importante e le ha indossate in tutti i momenti importanti della sua vita. Dalla foto di laurea alla cerimonia del giuramento, Kamala Harris ha sempre indossato, fieramente, queste bellissime pietre.

Per l’inaugurazione Harris ha sfoggiato un bellissimo completo blu elettrico e una collana fatta apposta per lei da Wilfredo Rosado, designer newyorkese di origine portoricana.

Harry Styles, anche gli uomini possono indossare le perle

Non si può parlare di perle senza nominare Harry Styles. L’ex One Direction, oggi cantautore tra i più apprezzati nel panorama musicale mondiale, ha sdoganato la collana realizzata con queste pietre, come molti altri accessori, sugli uomini.

Styles, che ha spesso indossato queste pietre, simbolo di incontrastata eleganza, ha scelto in particolare un marchio: Èliu. Il marchio indipendente di gioielli è così apprezzato dal cantante che ha deciso di sfoggiare le loro creazioni anche in diversi videoclip ufficiali, come quello di Watermelon Sugar e Golden.

Jackie Kennedy

Anche Jackie Kennedy è stata una grandissima amante delle perle. La moglie del 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, ha sfoggiato diverse collane con queste bellissime pietre, più lunghe o girocollo, in tantissime occasioni.

Per lei, come per Kamala Harris, è diventato un accessorio senza tempo, simbolo di eleganza e femminilità.

Foto by Getty Images

Simone Rocha, le perle sono grandi protagoniste delle sue sfilate

Anche la stilista inglese Simone Rocha adora le perle e ha deciso di dargli grande attenzione. Dopo averle proposte nelle collezioni degli anni passati, spesso indossate in modi anche eccentrici dalle sue modelle, Rocha ha riproposto queste pietre stupende anche per la sua collezione in collaborazione con H&M.

Foto Getty Images | Tristan Fewings

Elton John

Ancor prima di Harry Styles, il primo ad avere davvero sdoganato la collana di perle per gli uomini è stato Elton John. Il cantante, infatti, oltre ad aver sempre sfoggiato look impeccabili e anticonformisti, ha scelto le perle tra i simboli della sua eleganza, insieme ai suoi inconfondibili, e spesso enormi e scintillanti, occhiali da sole.

Foto Getty Images | Dia Dipasupil

Principessa Diana

Diana, la principessa triste, è ancora oggi il simbolo di un’eleganza senza tempo. Anche lei adorava le perle e le ha indossate in diverse occasioni, sia pubbliche che private.

Iconica è la collana indossata da Lady D in questa foto, un regalo ricevuto dalle donne dell’India, con pendente in stile Art Deco creato da Gerrard per la regina Mary nel 1921. Oltre al pendente, qui sono queste bellissime pietre a farla da padrone. Piccole e delicate, disposte su sei giri, anche per Lady D le perle sono simboli di femminilità e innata eleganza.