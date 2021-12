Dicembre è iniziato e noi siamo già qui a fare il conto alla rovescia per le feste che ci vedranno sfoggiare i look più spettacolari di tutto l’anno! Tra maglioni a tema e minidress in paillettes o piume, abbiamo subito iniziato la ricerca dell’outfit perfetto da abbinare a una nail art da urlo.

Chiara Ferragni arriva come sempre al momento giusto e ci apre a idee cool e originali, come la nuova manicure glitterata di cui ci siamo istantaneamente innamorate. Il colore poi? Non esageriamo quando diciamo che è perfetto!

Champagne e glitter per brillare durante le feste

Quest’anno ricerchiamo la magia, l’originalità, l’estro perché abbiamo un bisogno disperato di abbandonare la monotonia e darci alla pazza gioia. A volte basta un semplice dettaglio a renderci super, come lo smalto glitter sfoggiato da Chiara Ferragni in questo inizio dicembre.

Il colore è tenue e sofisticato, uno champagne dalle delicatissime sfumature oro tempestato di glitter: luminosissimo ed estremamente di classe. La nail art – semplicissima – è stata realizzata da Passione Unghie utilizzando lo smalto semipermanente SP322 Sweet&Spicy ed è bellissima su unghie semi lunghe e a mandorla come quelle dell’influencer.

Ma non disperate, amiche dalle unghie corte: saprà valorizzare anche le vostre mani con un tocco di brio! Semplicissima da realizzare anche a casa, vi basterà applicare una base nude o beige chiarissima e un finish glitter tono su tono ma, contemporaneamente, dalle mille sfaccettature brillanti.