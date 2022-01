Ammettiamolo: almeno una volta nella vita siamo cadute in tentazione e abbiamo ceduto, o aspirato, a un caschetto fresco e sbarazzino per cambiare il nostro look. Nel 2022 ameremo senza confini questo taglio ma in chiave asimmetrica, perfetto per capelli corti e medi. È lo stesso che Elettra Lamborghini ci ha fatto vedere su Instagram (facendoci innamorare perdutamente)…

Il taglio di capelli 2022 è il caschetto asimmetrico di Elettra

“Ho tagliato i capelli“. Così Elettra Lamborghini ci porta dentro il suo nuovo hairstyle e ci fa perdere la testa (ancora una volta) per il suo look! Stavolta, a incorniciare il suo viso è un caschetto asimmetrico di media lunghezza, un po’ punk rock e un po’ street style…

Scalato davanti, leggero e con frangia a tendina, si impone immediatamente tra le tendenze del momento in fatto di tagli di capelli! L’asimmetria torna prepotentemente in scena con il suo carattere di originalità e freschezza, in tantissime varianti di lunghezze e colori pronti a riscrivere i codici beauty dei prossimi mesi.

Una delle declinazioni fashion di questo taglio è il caschetto asimmetrico senza frangia… super red! Il rosso, colore tra i trend del 2022, esalta la linea e le sfumature di questo taglio davvero evergreen.