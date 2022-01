Né pixie né mullet: il nuovo re dei tagli di capelli è il mixie cut

Né pixie né mullet, o semplicemente entrambi in un taglio solo: il nuovo trend capelli 2022 si chiama mixie cut ed è un vero e proprio inno genderless in cui perdersi (e trovare la giusta dose di rock per affrontare la vita di tutti i giorni)…

Aprite le porte, arriva il mixie cut!

Pronte per un look fresco e facilissimo da portare e tenere? La nuova tendenza del momento è il mixie cut, il taglio di capelli più punk rock che ci sia che mescola il classico mullet anni ’80 e il pixie in un solo hairstyle! Tra i trend più amati su Instagram e TikTok, questa fusion è così sbarazzina, ribelle e divertente che non potremo più togliercela dalla testa…

Le star di mezzo mondo sono pazze di questa tendenza, perfetta sintesi genderless che piace anche ai maschietti. Proprio come il nostro Damiano David…

Il nuovissimo taglio capelli corti 2022 sprigiona tutto il suo carattere con un tocco scompigliato che esalta il viso, sguardo e zigomi in primissimo piano, perfetto per chi ama osare fuori dagli schemi!

Uno stile unico e assolutamente personale invade le tendenze di quest’anno, sulla scia del look sfoggiato dalla strepitosa Úrsula Corberó, la celebre Tokyo de La Casa di Carta…