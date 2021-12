Taglio corto, che passione! Il Long Crop, o più semplicemente “Lop“, è perfetto da portare in modo fresco e sbarazzino, più corto di un classico bob e più lungo di un raccolto. Così ce lo propongono Nick Latham e Sean Paul Nother, hair stylist del salone di bellezza The Hair Bros, che ci mostrano come far rivivere un caschetto fine anni ’90 traducendolo nel top delle tendenze capelli 2021!

Caschetto Lop: molto più di un classico bob…

I capelli corti sono al centro delle tendenze tagli 2021, perfetti anche per l’inverno e ideali per chi vuole essere sempre al top senza troppe mosse in fatto di acconciatura.

Il nuovo taglio corto del momento di chiama Lop e promette un tuffo nel più comodo dei trend, con un caschetto più corto di un bob, ma più lungo di un raccolto. E pensare che Natalie Imbruglia ce lo aveva già fatto amare nel suo videoclip di Torn, tanti anni fa…

Per dare movimento, ottima la scelta di una piega sbarazzina effetto spettinato, facilissima da fare e da portare in ogni occasione!

Il Long Crop risulta più corto sulla nuca e più folto o pieno davanti, e si può incorniciare con una frangia cortissima, media o super lunga!

Insomma, con questo golosissimo Lop non c’è limite alla fantasia… Eccolo in chiave anni ’90: