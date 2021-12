Una manciata di minuti su Instagram ed è già tendenza capelli ricci super volume e biondo perfetto! Parliamo del nuovo look sfoggiato da Khloé Kardashian sui social che detta le regole per una chioma da amare in ogni declinazione e capriccio. Uno stile morbido e così sensuale di cui non possiamo già più fare a meno…

Il look di Khloé Kardashian è la nuova tendenza: capelli ricci e biondo perfetto

La chioma riccia bionda di Khloé Kardashian conquista senza se e senza ma, sintomo di una scelta capace di dettare il passo e tracciare la nuova tendenza capelli! Siamo certe che questo look la farà da padrone anche nel 2022, e a giudicare dagli scatti postati su Instagram non possiamo che intravedere una piacevole conferma: è proprio lo spunto da sogno per rallegrare le feste!

A incorniciare il look di Khloé Kardashian è una piega super morbida e voluminosa, con un effetto naturale perfetto per ogni occasione. Il dinamismo dell’acconciatura regala ancora più luce al viso e al colore, un biondo spumeggiante e di grande carattere. Parola d’ordine davanti a tanta bellezza? Soltanto una: copiare! Anche a casa, con alcuni piccoli consigli per ricci morbidi e perfetti, non sarà difficile ottenere un risultato wow, a prova di red carpet!