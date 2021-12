Bellezza

Sua Maestà nero lucente, il re dei colori capelli per l'inverno 2021

Sua Maestà nero lucente, il re dei colori capelli per l'inverno 2021 Ancora più profondo, intenso e luminoso, come non l'avete mai visto: è il nero lucente che detta la tendenza dell'inverno 2021 in fatto di capelli, un colore di cui non potremo fare più a meno nella sua veste "Glossy Midnight"...