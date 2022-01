Kristen Stewart ci lascia senza fiato con un look inedito che apre alla nuova tendenza in fatto di hairstyle. La star di Twilight e Spencer si è presentata al The Late Show with Stephen Colbert con una acconciatura assolutamente inedita per lei. Dopo aver sorpreso tutti con un bellissimo buzz cut a incorniciare il suo sorriso, ora spunta un dettaglio nel nuovo taglio dell’attrice: in qualche modo, i suoi capelli riescono a sembrare lunghi e corti allo stesso tempo! Come? Il segreto è nella frangia…

Tutti pazzi per la frangia (di Kristen Stewart)

La nuova acconciatura di Kristen Stewart ha fatto la sua prima apparizione nella trasmissione The Late Show with Stephen Colbert e ci ha fatto letteralmente sognare. Camicia bianca e cravatta nera non annodata, ha fatto il suo ingresso nello show portando una ventata di glamour senza precedenti, e i riflettori hanno puntato subito i suoi capelli biondo burro!

La frangia (quasi) corta di Kristen Stewart è ciò di cui avevamo bisogno tra le nuove tendenze capelli 2022, e il “trucco” di questo look è presto detto: la sezione centrale appare sfilata e si ferma a circa 2 centimetri dalle sopracciglia scure dell’attrice, mentre i lati sono decisamente più lunghi e incorniciano il viso donando una calda naturalezza alle estremità. Ebbene sì, siamo davvero pronte a cedere a questo favoloso hairstyle…