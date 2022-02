Fate largo, il liquid bob sta arrivando e vi ruberà il cuore

Siete pronte per cambiare tutto? Arriva il liquid bob, la tendenza pronta a riscrivere i canoni dei capelli corti con un hairstyle extra liscio, ultra lucido e assolutamente divino, proprio come quello delle star! La chioma non è mai stata così fluida e lucente…

Il liquid bob è la tendenza del 2022 di cui non potremo più fare a meno

Il liquid bob è il taglio di capelli corto perfetto per la primavera, freschissimo e splendente in estate! È una rivisitazione del classico caschetto che promette una vera rivoluzione con il suo carattere extra liscio, extra lucido e morbido a ricreare l’effetto di una chioma che scivola tra le mani come l’acqua! Il risultato finale è assolutamente sublime, così morbido, setoso e luminoso che gli occhi non smetteranno più di guardarlo…

Questo taglio di capelli corto è ideale per un viso rotondo, addolcisce, definisce e, soprattutto, è facilissimo da portare! Il liquid bob si impone tra i must have del 2022 e non richiede grandi manovre per restare bellissimo anche a casa. Si ottiene con uno speciale trattamento alla cheratina che dona ai capelli il liscio perfetto che avete sempre sognato.

Diciamo pure addio all’effetto crespo! Il disordine scompare con questo hair look davvero soffice e sensuale, e non potremo più farne a meno.