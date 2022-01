Il 2022 è l'anno del clavicut. Grazie a Margot Robbie...

Una rivisitazione del classico bob per il 2022? Il clavicut di Margot Robbie è la strepitosa soluzione! Ecco tutti i segreti di questa irresistibile tendenza tra i must have dei tagli di capelli che ameremo alla follia durante il nuovo anno, ed è perfetta per l’inverno e per l’estate con il suo stile quattro stagioni…

Margot Robbie regina del clavicut 2022

Il bob è sicuramente un evergreen capelli che non possiamo non amare, ma che dire del suo diretto discendente, il clavicut? Margot Robbie ce lo mostra in tutto il suo splendore e leggerezza, sfoggiando un taglio di capelli lievemente più lungo che sfiora la clavicola. Da qui il nome del trend che ameremo per tutto il 2022, confezionato in un hairstyle ideale per volti ovali.

È una declinazione del caschetto a cui hanno ceduto anche star come Taylor Swift e Lea Seydoux, non ultima Kate Middleton, e che sprigiona tutta la sua freschezza ed energia con una leggera scalatura a incorniciare l’acconciatura.

Si tratta di un’ottima alternativa per chi non vuole rinunciare alla lunghezza con un taglio drastico, perché consente di portare i capelli mediamente lunghi con un risultato decisamente versatile e spumeggiante. E, se abbiamo bisogno di un tocco di comodità in più, grazie al clavicut non dobbiamo rinunciare neppure alla nostra amata coda!

Questo hair look, infine, si può concludere con un effetto mosso, scompigliato oppure extra liscio a seconda del mood e delle occasioni. Cosa aspettate?