La star di Stranger Things Millie Bobby Brown ci regala un’idea super per i capelli: un taglio netto che sfodera un bob con frangetta tutto da provare (e noi siamo già pazze del suo look!)…

Il taglio di capelli di Millie Bobby Brown stile Squid Game: un look tutto da copiare

La serie Squid Game, su tutti il personaggio di Kang Sae-byeok, ispira anche le star in fatto di look! Anche l’attrice Millie Bobby Brown cede alla tentazione di un radicale cambio di stile e si mostra su Instagram con un taglio di capelli nuovo di zecca: un bob con frangetta sbarazzina che fa tendenza… La Jane Ives di Stranger Things ha pubblicato una foto like Polaroid su Instagram e apre a un trend spumeggiante per le feste 2021.

Come potete notare, la star ha optato per un colore più scuro passando dal suo castano a un total black super rock. Senza dubbio una scelta di successo, che vedremo sicuramente tra le tendenze per i prossimi mesi.

Ovviamente, per chi non ama il nero si può osare con un tocco di colore strong come il rosso o il platino, sempre d’effetto e super glamour (con un look che si può declinare in un meraviglioso long crop).