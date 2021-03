Tra le tendenze per la primavera una delle nostre preferite è quella degli abiti e dei top con i laccetti. Romantici e iper femminili, questi capi sono perfetti per la bella stagione e donano subito tantissima personalità ai vostri look.

La scelta, quando si tratta di abiti e top con lacci e laccetti, è decisamente ampia. Dai brand low cost a quelli più expensive, i modelli sono tantissimi ed è davvero facile innamorarsene.

Ecco quindi la nostra selezione di abiti e top con laccetti da acquistare per la primavera 2021.

Leggi anche I micro dress sono la tendenza che non puoi non avere

Lacci e laccetti: abiti e top da sogno

Che siano colorati e neri, a fantasia, floreali o in altre fantasie, ecco la nostra selezione di abiti e top con lacci e laccetti.

Asos Design, crop top con laccetti

Il crop top a girocollo di Asos Design è semplicemente perfetto per la primavera. Questo capo, realizzato in morbido jersey elasticizzato, è caratterizzato da dei laccetti, in tinta unita, che possono essere allacciati in tantissimi modi diversi.

Foto Asos | ASOS DESIGN – Crop top avvolgente nero con laccetti

I Am, top con lacci a coste

Il top con spalline strette di I Am è un capo da avere nell’armadio questa primavera. Grazie ai dettagli a nastro, questo capo è perfetto da indossare in diverse occasioni, sia di giorno che di sera. Il capo è realizzato in nero ed è disponibile in taglia unica.

Foto I Am | Top lacci a coste

NA-KD, abito con lacci drappeggiato

Questo bellissimo abito di NA-KD, disponibile in bianco e azzurro, è super sexy e perfetto per la bella stagione. Più “accollato” sul davanti, questo capo presenta dei pratici laccetti che possono essere allacciati in tantissimi modi diversi. Inoltre, questo capo fa parte della linea sustainable del brand, quindi è anche “attento all’ambiente”.

Foto NA-KD | Riciclato Abito Drappeggiato Con Laccio Sulla Schiena

Asos Design, vestito midi aperto

Anche i modelli midi quest’anno sono di grande tendenza. In particolare, abbiamo selezionato per voi questo modello, un’esclusiva di Esclusiva Outrageous Fortune per Asos Design, pensato per la linea Plus. Questo capo è realizzato in jersey leggero e ha una vestibilità slim caratterizzata dal cut out con laccio sulla schiena.

Foto Asos | Esclusiva Outrageous Fortune Plus – Vestito midi aperto e allacciato sulla schiena, colore nero

InTrend, abito con lacci in corda

Ovviamente, i lacci sono un “accessorio” da sfruttare in tantissimi modi quando si parla di moda. Motivo per cui vi consigliamo questo bellissimo abito di InTrend, disponibile in viola e in giallo, dalla linea svasata e morbida e realizzato in tela di puro lino. La particolarità di questo abito sta appunto nel laccetto sul davanti, realizzato in colori a contrasto.