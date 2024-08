Temptation Island settembre, presentata la prima coppia: “Si ricomincia”

L’ultima edizione di Temptation Island ha riscosso un enorme successo. Per settimane, i fan non hanno fatto altro che parlare dei protagonisti e della loro situazione sentimentale. Mediaset, nel tentativo di cavalcare l’onda, ha preso un’importante decisione. A partire dal mese di Settembre, andrà in onda una nuova stagione dello show. Si tratta di un evento di una certa rilevanza.

Nelle ultime ore, la rete ha annunciato i nomi della prima coppia. Come spesso accade, la decisione di scrivere al programma è stata presa dalla fidanzata. L’obiettivo è quello di fare luce sul loro rapporto, in modo da riuscire a ritrovare la serenità.

Temptation Island raddoppia: svelata la prima coppia della nuova edizione

Canale 5 ha deciso di puntare tutto su Temptation Island. L’ultima edizione dello show ha contribuito a risollevare le sorti della rete dopo una stagione difficile. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è particolarmente amato per le sue dinamiche imprevedibili.

Le coppie si rivolgono al programma per mettere alla prova il loro amore o per fare chiarezza su alcune dinamiche. A partire da Settembre 2024, verranno trasmesse le nuove puntate. È stata una sorpresa perché, solitamente, bisogna attendere un anno per assistere all’edizione successiva.

Sul profilo di Instagram ufficiale, è possibile trovare il video di presentazione della prima coppia. È formata da Diandra e Valerio. I due stanno insieme da sette anni e mezzo e convivono. La fidanzata lavora come veterinaria ed è anche un’imprenditrice. Valerio, invece, è un impiegato statale.

Diandra ha ammesso di essere in difficoltà per via delle pressioni del fidanzato. Stando alle sue parole, quest’ultimo vorrebbe farle abbandonare Roma e, di conseguenza, tutte le attività che svolge. L’obiettivo sarebbe quello di trasferirsi a Brindisi, dove abita la famiglia di lui.

Valerio è convinto di non aver chiesto niente di strano. Un eventuale trasferimento, a parer suo, potrebbe permettere loro di vivere un’esistenza più tranquilla, lontano dal caos della capitale: “Lui mi dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto la pioggia“.

I commenti non sono mancati. Il popolo del web non ha perso tempo. C’è chi ha già puntato il dito contro di lui e chi è convinto che la coppia abbia pochissime chance: “Solo da questo video è chiaro che la relazione è più che affondata e finita“. Sicuramente, i loro contrasti daranno vita a dinamiche interessanti e tutte da scoprire. La data di inizio non è ancora stata fissata, però, secondo alcune voci, la decisione finale cadrà sul 10 Settembre.