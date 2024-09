Temptation Island settembre, Mirco e Giulia terza coppia: perché lei è stata cacciata di casa

Tra le tantissime novità che Mediaset ha scelto di apportare ai suoi palinsesti a partire dalla nuova stagione, la versione autunnale di Temptation Island è sicuramente tra le più clamorose. A distanza di pochissimi mesi dal consueto appuntamento estivo, l’isola delle tentazioni è pronto a ritornare in onda con nuove storie e colpi di scena impressionanti.

Seppure la prima puntata di questa nuova edizione di Temptation Island sia prevista a breve, non è stato svelato granché sulle coppie che vi prenderanno parte. Almeno per ora, infatti, ne sono state rivelate solo 3, rendendo impossibile quindi capire quante altre ne verranno presentate e chi ha deciso di mettere alla prova i propri sentimenti. Tra quelle che sono state mostrate sui canali social del programma, però, hanno suscitato grande interessa Mirco e Giulia. I due, come raccontato nel breve video di presentazione, sono insieme da circa 9 anni e da appena 3 convivono.

I due ragazzi, quindi, hanno voluto partecipare allo storico programma di Mediaset per testare il loro amore. E tentare di capire se è ancora forte come una volta e se sono in grado di superare la crisi che, in diverse occasioni, ha portato Mirco a cacciare di casa Giulia. Ecco, ma quale sarà stato il motivo che ha spinto il giovane ad allontanare la sua fidanzata dal tetto d’amore?

Temptation Island, Mirco caccia di casa Giulia: tutta la verità sul gesto shock

La storia di Mirco e Giulia ha tutte le carte in regola per rivelarsi tra le più curiose di questa nuova edizione di Temptation Island. Alle telecamere del programma, infatti, i due hanno raccontato di stare insieme da poco meno di 10 anni, ma di stare vivendo una vera e propria crisi da circa un anno. La coppia, infatti, ha scelto di andare a convivere diverso tempo fa, ma da quando hanno scelto di trasferirsi in questa nuova casa, di proprietà di Mirco, è come se avesse fatto un passo indietro nella loro storia.

“Non mi sento più apprezzata”, ha raccontato Giulia alle telecamere. Purtroppo, però, le ‘sorprese’ non sono finite qui. La giovane, infatti, ha raccontato di litigare spesso e volentieri con il suo fidanzato tanto da essere stata più volte cacciata da casa. “Sono stata via anche recentemente per una settimana e lui non mi ha mai cercata”, ha spiegato. Insomma, un’affermazione piuttosto forte, ma che ha immediatamente suscitato grande interesse.

In molti, infatti, si chiedono per quale motivo la donna sia stata mandata via di casa più volte. In realtà, il motivo non è stato svelato dai diretti interessati. Dalle loro parole, però, si può chiaramente immaginare che i litigi siano stati così pesanti e forti, che hanno spinto il giovane a prendere questa decisione shock nei confronti della sua compagna.