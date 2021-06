Al via questa sera la nuova stagione di Temptation Island

Relazioni che naufragano e altre che nascono, tanti “non detti” e incomprensioni. Queste sono solo alcune delle caratteristiche di Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi che torna questa sera sul piccolo schermo.

Temptation Island: come funziona il format condotto da Filippo Bisciglia

Alla conduzione, anche una volta, Filippo Bisciglia, che avrà il difficile compito di raccontare le storie d’amore che legano le sei coppie che arriveranno sull’isola per mettersi alla prova. I protagonisti di Temptation Island, una volta arrivati nel bellissimo Is Morus Relais in Sardegna, non potranno più avere nessun tipo di contatto con i loro partner, ma dovranno stare insieme ad una serie di “single” dell’altro sesso, che appunto di “tenteranno”, come chiarisce il nome del format.

Le sei coppie di quest’anno sono composte da: Valentina e Tommaso, Manuele a Stefano, Claudia e Ste, Natascia e Alessio, Jessica e Alessandro e Floriana e Federico. Il programma, negli anni, ha cercato di raccontare come le coppie, mettendosi alla prova, possano riuscire a dimostrare che il loro amore sia autentico, o tutto il contrario.

Come detto, durante Temptation Island le coppie dovranno separarsi, passando le loro giornate in due villaggi diversi. Qui si incontreranno con uomini e donne single e dovranno cercare di resistere alle tentazioni. Durante le varie serate verranno poi mostrati ai vari protagonisti del format i comportamenti dei partner. Infine, arriverà il momento più importante: quello del confronto. Infatti, durante il falò, le coppie potranno ritrovarsi, per parlare dei comportamenti, più o meno appropriati, di uno o dell’altro. A questo punto potranno decidere di andarsene, continuando a stare insieme, o di separarsi e uscire comunque da Temptation Island.

Le indiscrezioni sulla prima puntata

Secondo alcune indiscrezioni, circolate in rete in questi giorni, sembra che una coppia abbia deciso di abbandonare il villaggio di Temptation Island dopo poche ore. Sembrerebbe infatti che un fidanzato abbia avuto un momento di gelosia e abbia scavalcato le barriere per raggiungere la sua compagna.

“Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti”. È quanto emerso da MondoTv24. “Di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio. Pare che uno dei fidanzati in preda alla gelosie e memore dell’impresa di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato di saperlo”.

Insomma, per scoprire se le voci circolate in questi giorni sono vere, dovremo aspettare questa sera, per goderci a pieno la prima puntata di Temptation Island, tra amori e dissapori delle coppie più spiate dell’estate televisiva italiana.