Temptation Island, l’indiscrezione su una nota concorrente: altro che single, avvistata proprio con lui

Novità su una celebre protagonista di Temptation Island. In molti l’avrebbero vista insieme a uno dei tentatori del programma. Il reality di Mediaset è stato ancora una volta seguitissimo e, alla fine degli episodi, sono state ben poche le coppie che sono riuscite a rimanere insieme senza cadere in tentazione. I tanti single presenti all’interno di Temptation Island hanno dato prova di grande dimestichezza nel saper attrarre le persone fidanzate e, alcune di queste ultime, si sono lasciate andare profondamente. Ogni episodio di Temptation Island è stato guardato da circa 4 milioni di telespettatori, con uno share del 50% circa e un boom di ascolti arrivato in special modo dai più giovani. Solo Jenny e Tony, oltre a Siria e …