Temptation Island, Fabio e Sara nuova coppia: viene subito fuori il gesto ‘intollerabile’ di lui

Conto alla rovescia in vista della partenza della nuova edizione di “Temptation Island”, prevista a partire da martedì 10 settembre su Canale 5, ovviamente sempre con Filippo Bisciglia a fare da padrone di casa. La curiosità da parte dei telespettatori è già altissima, soprattutto dopo il riscontro non da poco che ha avuto l’edizione estiva, con punte vicine al 30% di share. Man mano che ci avviciniamo alla puntata di esordio la redazione permette di conoscere le coppie che hanno deciso di partecipare, così da iniziare a farsi un’idea, anche se una di queste, quella composta da Fabio e Sara, convince davvero poco.

I due ragazzi, nonostante si dichiarino fidanzati da un anno, sembrano avere poco in comune, anzi c’è chi pensa che a essere innamorata sia soprattutto lei, per questo molti ritengono che il loro epilogo sia quasi già scritto. Si tratta di una situazione tutt’altro che nuova da parte di chi decide di mettere alla prova il proprio legame attraverso il reality, anche se questo non fa che scatenare dubbi sulle scelte fatte dagli autori quando decidono di accettare una candidatura.

A “Temptation Island” arrivano Fabio e Sara: chi sono

Fabio e Sara sono la quinta coppia ufficializzata dalla redazione di “Temptation Island“ che parteciperà alla nuova edizione, al via tra pochi giorni. I due sono fidanzati da un anno, ma vivono una relazione a distanza. Non solo, almeno da parte del ragazzo non sembra esserci alcuna intenzione di trovare un punto di incontro e vedersi così in modo più frequente.

È proprio per questo che lei ha scelto di fare questa esperienza, sperando di poter ottenere le risposte che finora non ha avuto: “Sono Sara, ho 22 anni, vengo da Ravenna e sto con Fabio da un anno – ha detto lei nel video di presentazione –. Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione totalmente da sola. Lui non è mai salito a trovare me, non è mai venuto a trovare la mia famiglia, sono sempre io ad andare giù da lui sin da quando ci conosciamo, dal primo giorno”.

Il ragazzo, infatti, vive in Calabria, vicino Catanzaro, città da cui sembra davvero faticare a muoversi, o almeno così ha fatto fino ad ora senza cercare di venire incontro alle esigenze della fidanzata. “Abito giù in Calabria, in un paesino in provincia di Catanzaro, e appunto per questo abbiamo difficoltà a convivere” – sono state le sue parole.

Osservando tono e dichiarazioni di Fabio c’è chi nutre davvero dei dubbi sulla profondità dei suoi sentimenti (se davvero li ha), su queste basi è quasi impossibile riuscire a costruire un rapporto più solido. Nonostante questo, lui sembra intenzionato a provarci e si augura che il reality possa servire a schiarirgli le idee: “Mi rendo conto che in questo momento noi camminiamo a due velocità di sentimento differenti, e credo che partecipare a questo programma è determinante al fine del nostro rapporto per decidere se Sara potrà essere la ragazza che potrà stare al mio fianco”.

View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationislandita)



Sui social diversi utenti ritengono che il loro sia un epilogo già scritto, non resta che attendere per capire se sarà il pubblico a restare stupito o se davvero i due giovani debbano prendere due strade differenti.