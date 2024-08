Tempesta d’Amore, anticipazioni 2-6 Settembre: Alexandra vuole il divorzio

Nelle prossime puntate di Temptesta d’Amore, in onda dal 2 al 6 Settembre, Alexandrà avrà una richiesta per Markus.

La prima puntata di Tempesta d’Amore, in Italia, è andata in onda nel 2006. Da quel momento in poi, il pubblico non ha più potuto fare a meno delle avventure dei suoi beniamini. Le trame della soap tedesca sono diventate più complesse e sfaccettate. Gli sviluppatori hanno arricchito il cast con nuovi personaggi e anche gli ascolti sono notevolmente aumentati.

A partire dal 2 Settembre 2024, Mediaset trasmetterà gli episodi della ventesima stagione. Stando alle anticipazioni, Alexandra non riuscirà più a sopportare la situazione e, in preda alla sofferenza emotiva, chiederà a Markus di divorziare. Erik avrà un piccolo incidente e Leander si troverà tra due fuochi.

Spoiler di Tempesta d’Amore dal 2 al 6 Settembre: l’incidente di Erik

Di recente, Mediaset ha apportato dei cambiamenti al palinsesto televisivo di Rete 4. Le puntate di Tempesta d’Amore, a partire dal 2 Settembre, non andranno più in onda durante il weekend. La ventesima stagione andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 9.45. Tutto questo non ha scoraggiato i fedeli spettatori. Al contrario, non vedono l’ora di scoprire cosa avverrà in futuro. Le anticipazioni dal 2 al 6 Settembre 2024 descrivono un quadro piuttosto allarmante per alcuni personaggi.

Alexandra sarà determinata ad andare fino in fondo. Continuerà a insistere per ottenere il divorzio. Markus, oltre ad accettare questa sua richiesta, affermerà di essere pronto a cederle tutte le azioni del Furstenhof. Le dirà anche di non voler avere più alcuno scontro con lei. Per la donna, ovviamente, si tratterà di un gesto davvero importante. Finalmente, potrà lasciarsi tutto alle spalle e sperare in un nuovo inizio.

Erik non sarà altrettanto fortunato. Incapace di conquistare il cuore di Ulrike, chiederà aiuto a Yvonne. Proverà a impressionarla in tutti i modi possibili, però, uno di questi eclatanti gesti avrà un esito infausto. Dopo essersi arrampicato su un albero, infatti, cadrà rovinosamente a terra. L’uomo verrà condotto in ospedale per le cure del caso. Ulrike, sorprendentemente, inizierà a guardarlo con occhi diversi. Invece di allontanarsi, proverà a prendersi cura di lui. Yvonne non sarà affatto contenta di questa svolta.

Il rapporto tra Werner e Alfons non farà altro che deteriorarsi. I due lotteranno per ottenere l’affetto del nipote Leander. I nonni cercheranno di conquistarlo con regali e gite, ma le frequenti liti rappresenteranno un ostacolo davvero difficile da superare. Una semplice gita in carrozza si trasformerà nella goccia che farà traboccare il vaso. Leander dovrà gestire anche un incontro con Markus. Eleni si mostrerà felice del risultato.