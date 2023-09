Telefono smarrito in casa: basta un fischio e lui ti dirà dove si trova. Ecco come attivare la funzione

Da oggi in poi, basterà un solo fischio per ritrovare il proprio cellulare all’interno dell’abitazione. Ecco cosa fare.

I telefoni cellulari sono molto facili da perdere. Solitamente, quando si smarriscono all’interno dell’abitazione, è sufficiente farsi fare uno squillo da un amico o da un parente per ritrovarli. Il suono dell’apparecchio, infatti, nel giro di pochi secondi, condurrà all’oggetto.

A volte, però, ci si dimentica di togliere il silenzioso. In questi casi, la situazione diventa molto più complessa e si rischia di dedicare ore a un’infruttuosa ricerca. Fortunatamente, c’è una funzione che, con un solo fischio, promette di individuare lo smartphone. È molto semplice da attivare, bastano solo poche mosse. Nel giro di pochi minuti, si avrà a disposizione un’alternativa valida, sicura e utilissima

Ritrovare il cellulare con un fischio: il segreto per ritrovarlo

Smarrire un telefono in casa non è poi così difficile. È sufficiente posizionarlo, accidentalmente, in un luogo insolito e dimenticarsene. C’è chi lo ha ritrovato nel frigorifero, sotto strati e strati di coperte o anche all’interno della lavastoviglie. Per questo motivo, prima di causare danni irreparabili, è importante scoprire subito il nascondiglio dell’oggetto.

L’impresa, nel caso in cui si abbia il silenzioso, può rivelarsi più difficile del previsto. Lo stress in ansia, inoltre, hanno la capacità di peggiorare ulteriormente le cose, dando vita a un circolo vizioso e inesauribile. È inutile dire che, al giorno d’oggi, buona parte della popolazione vive praticamente in simbiosi con il cellulare. Senza la sua presenza, comunicare con gli altri, lavorare e svagarsi può diventare impossibile.

Per cercare di ovviare definitivamente al problema, si può provare a ricorrere alla tecnologia. Esiste un’App davvero sorprendente, in grado di fare la differenza da questo punto di vista. Si tratta di Find My Phone by Whistle. Non si dovrà fare altro che entrare nel Play Store, cercarla nella barra in alto e scaricarla. Una volta fatto questo, non bisognerà dimenticare di attivare la funzione per evitare di vanificare la sua efficacia.

L’App non è disponibile per tutte le versioni dei diversi sistemi operativi. Alcune persone potrebbero fare fatica a trovarla. In questo caso, basterà affidarsi a un prodotto simile che svolge la stessa identica funzione. Ovviamente, le recensioni costituiranno un fattore determinante per orientarsi verso l’una o l’altra soluzione. Inoltre, non è consigliato utilizzare questo sistema in spazi aperti. Il suono, infatti, rischierebbe di essere coperto da altri rumori oppure il cellulare potrebbe trovarsi troppo lontano.