Taylor Swift, rivelaci il segreto della tua pelle impeccabile!

Taylor Swift ci mostra come si possa avere una pelle sempre impeccabile nonostante una vita di corsa, tra palcoscenico e allenamenti! In giro per il mondo, la star da oltre 180 milioni di follower su Instagram non smette di affascinare i fan con i suoi look tra l’audace e il naturale, e ogni volta appare davvero perfetta. Ma come fa? Scopriamo il segreto della sua divina bellezza!

Taylor Swift, il segreto della sua pelle impeccabile è…

A vedere la sua immagine in tv, sul web o sulle copertine delle più note riviste, ogni volta si resta incantati (e stupiti) dalla luminosità e dalla perfezione della sua pelle. Taylor Swift non nasconde i suoi segreti di bellezza e dimostra che, per essere impeccabili anche dopo ore di palestra, basta davvero poco, spesso molto meno di quanto si possa immaginare…

La sua pelle dall’aspetto quasi divino ha stregato milioni di fan, ma come fa a mantenerla così? L’artista parte da una buona dose di idratazione, anzitutto con l’alleata numero uno di ogni donna: l’acqua!

Per preservare la morbidezza e l’elasticità su tutto il corpo, oltre a bere acqua nelle giuste quantità (rigorosamente naturale) ricorre anche a una dose quotidiana di crema giorno e notte (prediligendo il burro Coconut e, in estate, una protezione solare per evitare scottature).