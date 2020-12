Il 13 dicembre, nel giorno del suo trentunesimo compleanno, la cantautrice statunitense Taylor Swift ha annunciato a sorpresa la pubblicazione del suo nuovo album dal titolo “Evermore“. Lo ha fatto pubblicando una foto sul suo profilo Instagram che ritrae l’artista di spalle, avvolta in un bellissimo e avvolgente cappotto a quadri, con tanto di treccia alla francese. Sullo sfondo si intravede una foresta, che ci accompagna nelle atmosfere del nuovo album, ancora una volta popolato di immagini oniriche e mitologiche. Nel giro di poche ore, insieme alle note di “Evermore”, le immagini del cappotto di Taylor Swift hanno iniziato a spopolare sul web, dettando un nuovo trend dell’inverno 2020-21.

Il cappotto a quadri che ha incantato tutti

Il cappotto leggermente oversize e a stampa scozzese è caratterizzato dalle tonalità calde del bosco in autunno, con punte di viola e giallo: un capo perfetto per ripararsi dal freddo inverno che ci attende. Non sorprende che il capospalla in lana indossato da Taylor Swift porti la firma Stella McCartney, stilista amatissima dalla cantautrice statunitense, che da anni sfoggia abiti, borse e cappotti realizzati da Stella.

In alternativa allo splendido ma costoso cappotto di Stella McCartney, abbiamo trovato alcuni modelli simili, sempre in lana o misto lana, ma adatti anche a portafogli meno forniti, come il cappotto a quadri in misto lana di Zara, a 129 euro, oppure il cappotto incrociato testurizzato di Mango, a 119 euro. Un’alternativa interessante per le più freddolose è la giacca a quadri in montone sintetico di Pull&Bear, a 39,99 euro, infine il cappotto lungo di Bershka, a 49,99 euro, che richiama la fantasia a quadri di Stella McCartney.

La treccia alla francese da imitare per le feste

A dare un tocco ancora più cozy al look invernale di Taylor Swift è la treccia alla francese che cade morbida sulla schiena dell’artista con un effetto romantico degno delle atmosfere mitologiche del nuovo album “Evermore”. Volete sapere come realizzare la treccia alla francese?

Cominciate pettinando bene i capelli, prendete una ciocca dalla parte superiore della testa e dividetela in due sezioni. Incrociate le due ciocche e cominciate ad aggiungere un’altra ciocca per lato scendendo verso il basso, intrecciate le nuove ciocche con le vecchie e ripetete l’operazione continuando ad aggiungere ciocche e a intrecciarle. Una volta arrivati alla parte inferiore, intrecciate le due ciocche ottenute. In alternativa, potete puntare anche su una bellissima treccia a lisca di pesce.