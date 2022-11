Le stranezze del tavolo da pranzo di Re Carlo che ti faranno storcere il naso

Vi abbiamo detto delle bizzarre abitudini di Re Carlo III in fatto di comfort quotidiani per lui irrinunciabili (a casa come in viaggio), ma non tutti sanno che il figlio della regina Elisabetta II ama circondarsi di stranezze anche… a tavola! Oggi vi parliamo di alcune particolari cose che si possono vedere soltanto ai suoi banchetti reali, dettagli che potreste definire “dell’altro mondo” e che forse vi faranno storcere il naso.

Le stranezze del tavolo da pranzo del Re Carlo

Re Carlo III ha tante manie (come la madre Elisabetta II, che vietò ai fotografi di posare i flash su una parte del proprio corpo che odiava), ma forse non sapete che le bizzarre abitudini e richieste del sovrano si estendono anche al tavolo da pranzo.

Cura maniacale del galateo a parte, il monarca inglese avrebbe una vera e propria fissazione per alcune cose che non possono mai mancare dal suo banchetto. Anzitutto un set di 6 bicchieri di cristallo, riporta Hello, da fornire anche agli eventuali ospiti di Buckingham Palace. Il motivo? Uno per ogni vino e champagne serviti, così da non mescolare sapori e scontentare il palato esigente dei reali…

Graham Tinsely, chef affermato con alle spalle diversi servizi esclusivi per i Royal, ha rivelato altre stranezze del re. Non ama il cioccolato e il caffè, particolare che (vi vediamo!) vi sta già facendo scuotere la testa, e quando si tratta di cucinare per lui nessuno può dimenticarlo. Carlo III odia anche l’aglio, bandito dai menu del sovrano ormai da anni.

Tra le stranezze che rendono il suo posto sempre riconoscibile, spiega lo chef, ce ne sono alcune davvero curiose (un po’ come il celebre orsetto che lo accompagna dalla mattina alla sera): “Ovunque vada per un banchetto, porta sempre con sé alcune cose da mettere sulla sua tavola: un piccolo contenitore d’argento per il sale marino Maldon e il suo cuscino preferito (interamente in seta, sarebbe per lui un alleato chiave contro il mal di schiena, ndr). Puoi sempre individuare la posizione di Re Carlo a un tavolo perché tutti i suoi pezzi sono lì…“.