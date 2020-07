View this post on Instagram

First round for this back piece. Thanks Kayla for grabbing this design from a painting I did in the quarantine, and thanks for trusting me 🙏🙌 My books are open tomorrow and Id loveee to do more back pieces! Done at @outsider.collective . . . . . . . . . . . . . . . . . #vancouvertattoo #vancouvertattoos #vancouvertattooartist #vancouver #vancity #japanesefullbacktattoo #ornamentaltattoo #blackworktattoo #armtattoo #blckink #btattooing #vancitybuzz #blacktattoos #outsidertattoocollective #linework #blacktattoo #blacktattoos #blackouttattoo #snaketattoo #victoriatattoo #calgarytattoo #kelownatattoo #flowerstattoo #blackouttattoo #backtattoo #japansetattoo

