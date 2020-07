I tatuaggi sulle dita sono quelli con il significato più denso e importante. Nonostante siano disegni inevitabilmente piccoli, sono anche quelli più simbolici. Le dita e la mano sono parti fondamentale del nostro corpo. L’anulare sinistro, per esempio, è il dito della fede. Le dita sono inoltre sempre davanti a noi e ben visibili, perfetti per ricordarci costantemente un concetto che vogliamo imprimere per sempre sulla nostra pelle. Ecco 10 idee di tatuaggi sulle dita da cui prendere spunto!

Tatuaggi sulle dita delle mani: disegni piccoli? Non solo

I tatuaggi sulle dita sembrano esclusivamente appannaggio delle donne, ma non è vero. Anche quelli da uomo sono ugualmente bellissimi. Non per forza, poi, devono essere piccoli. È possibile decorare più di un dito o perfino l’intera mano.

Un’alternativa dal fascino intramontabile e dalla storia unica? I tatuaggi sulle falangi in pieno stile old school o thug.

Tatuaggi piccoli sulle dita

I tattoo piccoli sulle dita sono scelti soprattutto tra le ragazze, ma non solo. Esistono diversi tipi.

1. Tatuaggi dita con disegni delicati

Tra i tatuaggi piccoli la scelta più delicata e in voga è sicuramente quella di un piccolo disegno. Può essere un’ala di angelo, un piccolo cuore, una stella o anche un disegno più elaborato. L’importante è che le linee siano pulite e il tratto molto sottile (anche perché, inevitabilmente, con gli anni si ingrosserà leggermente).

2. Tatuaggi dita con scritta nascosta

Vorrei tanto un tattoo sulle dita ma hai paura di mostrarlo al pubblico? Ti piace un disegno semplice, ma non vuoi che sia visibile sempre e a chiunque? Per chi ama il vedo-non vedo, il massimo è una piccola scritta, una parola o un numero da tatuarsi tra le dita. Non sarà sempre visibile, nonostante sia sempre sotto gli occhi di tutti.

3. Tattoo dita con citazione

Se però ti piacciono le citazioni, non devi avere paura di mostrarle. Un passo della Bibbia? Una parola da una canzone speciale? Conservale per sempre sulle dita di una mano.

4. Tatuaggi dita con animali ed elementi naturali

Gli elementi naturali impreziosiscono le dita di una mano. Piccoli animali, foglie e fiori sono ideali da semplificare o stilizzare. Il mondo naturale è pieno di simboli da cui attingere: serpenti, fiori, la silhouette di un gatto.

5. Tatuaggi dita complessi

I tatuaggi sulle dita possono essere delicati e molto piccoli, ma anche più complessi. Aggiungere più elementi e comporre un tattoo con tanti piccoli disegni diversi è un’idea originale da provare. Anche le donne con le mani e le dita tatuate sono molto cool: basti guardare Chiara Ferragni!