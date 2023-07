Tapis roulant, quanto e come devi usarlo se vuoi davvero perdere peso

Il tapis roulant è uno degli attrezzi più funzionali per perdere peso. Ma quanto e come devi usarlo per raggiungere il tuo obiettivo?

Che lo si utilizzi in palestra oppure a casa, il tapis roulant è uno degli attrezzi migliori per perdere i kg di troppo e raggiungere il peso forma che si desidera. Ma per raggiungere questo obiettivo ci vuole costanza e determinazione.

Prima di capire quanto e come usare il tapis roulant per perdere peso, devi sapere che, se deciderai di allenarti a casa, dovrai scegliere l’attrezzo più adatto alle tue esigenze. Infatti ci sono diversi parametri che bisogna valutare per scegliere lo strumento che ti permetta di raggiungere i tuoi obiettivi e che soddisfi la tua tipologia di allenamento (più sostenuta, più intensa e così via).

Tapis roulant, le caratteristiche da valutare in base ai propri obiettivi

Quando ci si allena, per ottenere dei risultati, è importante che l’allenamento sia personalizzato in base alla situazione di partenza del soggetto e all’obiettivo (o gli obiettivi) da raggiungere. Anche nella scelta del tapis roulant vale questa “regola”, quindi ci saranno diversi modelli fra cui scegliere e diversi aspetti e specifiche tecniche da considerare.

La lunghezza del nastro di corsa deve essere di almeno 120/130 cm, se si intende utilizzare l’attrezzo per una camminata veloce o una “corsetta”. Se invece si vuole utilizzare per correre effettivamente, è bene considerare questi parametri:

Statura: Velocità max: Lunghezza del nastro:

150/170 cm 10 km/h 125 cm

150/170 cm 14 km/h 135 cm

150/170 cm 18 km/h 140 cm

150/170 cm 22 km/h 145 cm

170/190 cm 10 km/h 130 cm

170/190 cm 14 km/h 140 cm

170/190 cm 18 km/h 145 cm

170/190 cm 22 km/h 150 cm

La larghezza del tapis roulant, anche chiamata “superficie di corsa”, è la superficie calpestabile utile all’allenamento, ottenuto sommando lo spazio a destra e a sinistra alla larghezza del nastro, fino alle fasce laterali. Una superficie di corsa con larghezza di 42 cm va bene per la camminata veloce e la corsa lenta ma deve essere maggiore se invece si vuole correre (solo così l’esercizio verrà eseguito in sicurezza).

Si può tener conto di questi parametri:

Fino a 8 km/h 45 cm

8 – 14 km/h 48 cm

14 – 18 km/h 52 cm

oltre i 18 km/h non inferiore a 55 cm

La potenza del motore del tapis roulant è un parametro strettamente legato alle caratteristiche fisiche del runner. L’intensità dell’attrito aumenta proporzionalmente all’aumentare del peso applicato al peso della persona. La scelta quindi della potenza del motore deve essere fatta proprio considerando il peso di chi lo utilizza.

Per un utilizzo continuativo di 1 ora, questi sono i parametri che si possono seguire:

Peso corporeo: Potenza del motore (DC):

60/80 kg 1.75/2.50 HP

80/100 kg 2.50/3.00 HP

100/125 kg 3.00/3.50 HP

125/150 kg 3.50/4.00 HP

Per utilizzi sotto i 30 minuti è possibile ridurre la potenza di 0,25 HP; invece per utilizzi oltre i 60 minuti (fino ad un massimo di 120) bisogna aumentare la potenza di 0,25 HP.

Quanto e come devi usare il tapis roulant se si vuole davvero perdere peso

Dopo aver visto tutte le caratteristiche e specifiche tecniche per scegliere il tapis roulant più adatto al tuo allenamento e alle tue esigenze, ecco quanto e come lo devi usare per perdere peso. Per ottenere risultati visibili, è importante allenarsi almeno 3 volte alla settimana.

Ogni allenamento deve durare fra i 30 e i 40-60 minuti. In questo modo si attiverà il metabolismo e si smaltiranno i grassi. All’inizio si può cominciare con la camminata veloce impostando il tapis roulant tra i 5 e i 6,5 km/h. Se ci si sente già pronti a correre, la velocità dovrà essere impostata oltre i 6,5 km/h, aumentando gradualmente l’inclinazione della pedana (se l’attrezzo lo consente).

In ogni caso la sessione di allenamento dovrebbe durare circa mezz’ora alternando qualche minuto di camminata e qualche minuto di corsa (2-3 minuti per ciascuno). E con il tempo sarà possibile aumentare i minuti di corsa, tenendo conto della frequenza cardiaca che sarà valutabile grazie al monitor di cui è solitamente dotato l’attrezzo. Bisogna infatti mantenere i battiti al 60-70% della frequenza cardiaca massima.

Questo attrezzo permette anche di tonificare oltre che di perdere peso. Quindi si può, oltre a fare la camminata o la corsa, prendere in mano dei pesi da 1 kg per un allenamento più completo con tutto il resto del corpo. È importante fare programmi di allenamento intensi ed essere costanti e regolari. Inoltre, essenziale quando si svolge attività fisica, fare defaticamento e stretching una volta che si termina, sia con gambe che con braccia.

Grazie all’uso del tapis roulant è più facile perdere peso e raggiungere la forma desiderata ma da solo l’allenamento non basta. È bene ricordarsi di seguire una dieta equilibrata e sana, anche consultando un medico o un nutrizionista.