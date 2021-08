Tante idee regalo, perfette per ogni occasione

Ci sono regali che ogni donna sogna di ricevere almeno una volta nella propria vita, e l’occasione giusta può coincidere con il compleanno o una qualsivoglia ricorrenza. In verità non sempre si tratta di regali da mille e una notte, l’importante è garantire l’effetto sorpresa.

Selezionare il regalo giusto non è impresa di poco conto, ma il risultato è assicurato a patto che il dono sia la conseguenza di una scelta fatta con il cuore, solo così il pensiero può considerarsi davvero perfetto.

Quando il romanticismo è di rigore

Uno straordinario week end romantico può davvero lasciare senza fiato, ancor meglio se si tratta di un regalo inaspettato, scelto avendo cura di selezionare quale meta una località ricca di attrattiva. Fra le possibili destinazioni europee non possono mancare Praga, Venezia, Santorini, Mostar, Budapest, Bruges, Lubiana e un’evergreen come Parigi, il cui fascino non sembra affatto tramontare.

Un gioiello è per sempre

Regalare un gioiello non è solo prerogativa maschile. Un dono prezioso non sempre è sinonimo di amore, ma può anche rivelare amicizia o stima, può quindi arrivare da un’amica, dalla famiglia, dai colleghi di lavoro a fronte di occasioni diverse.

Bracciali, orologi, gioielli senza tempo come quelli dal fascino intramontabile proposti da Crieri, risultano particolarmente graditi al pari di collane, orecchini e anelli. Il consiglio per rendere unico un regalo è optare sempre per un cadeau originale, magari personalizzato a dovere.

Tecnologia che passione

Le idee regalo in tema di tecnologia sono super apprezzate. Utilità e gusto si intrecciano concedendo soluzioni a tutto campo dai dispositivi home assistant ai cellulari di ultima generazione, dai droni casalinghi, che si occupano di faccende domestiche, alle lampade multi charger, gradevoli anche in tema di arredamento.

La passione per la tecnologia farà apprezzare un dono come la bilancia diagnostica, in grado di segnalare il peso e addirittura la composizione corporea. Fra le soluzioni al top non mancano tablet, lettori ebook, smartwatch, cuffie bluetooth, epilatori a luce pulsata e utili localizzatori di oggetti.

Spa e cosmesi: quando la bellezza è un regalo gradito

Regalare bellezza e benessere a una donna, così come a un uomo, è un’idea eccellente per ogni occasione. Chi considera di non offrire in dono il solito oggetto, ma opta per elargire attimi preziosi, sceglie di regalare un trattamento di bellezza e benessere perfetto per corpo, mente e cuore.

Le opportunità sono davvero infinite. Si passa agevolmente dai rituali di bellezza ai trattamenti con massaggi specifici, perfetti per rigenerare e distendere la pelle del viso, del decolté o prendersi cura del corpo.

Apprezzati i pacchetti che comprendono massaggi estetici, manicure, pedicure, trucco semipermanente, o magari un week end con accesso alle terme e una pausa di relax alla Spa, per un’esperienza benessere a tutto campo.

Far riscoprire all’amica del cuore, alla compagna, la gioia della bellezza e del benessere è facile, non resta che regalare una beauty box, che cela trattamenti o cure da utilizzare comodamente anche a casa.

Utili e graditi i cofanetti che contengono prodotti cosmetici per il make up e la cura di viso e corpo, selezionati fra i migliori brand di settore.

Libri, cd, lingerie e abbigliamento

Se si conoscono a fondo i gusti della persona a cui destinare il dono, ci si può spingere all’acquisto di un libro o di un cd musicale, valutare la scelta di un capo di abbigliamento o di un’intrigante completino intimo, puntando sempre su lingerie di classe ed elegante.