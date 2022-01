Avete visto che capelli? Monica Bellucci ci mostra la tendenza taglio medio che ritroveremo tra i must have del nuovo anno, un po’ punk rock e un po’ romantico per portare in testa quel tocco di naturalezza e movimento che tanto aspettavamo!

Il taglio di capelli di Monica Bellucci? Semplicemente divino e tutto da copiare

La nostra divina Monica Bellucci ha optato per un hairstyle fresco e dinamico, rispolverando la moda della curtain bangs che ci accompagnerà per tutto il 2022 in deliziose varianti e declinazioni… Monica Bellucci si è mostrata nel suo shag dal sapore parigino, leggero, sfilato al punto giusto e super morbido.

Perché il 2022 è l’anno della naturalezza e del trionfale ritorno ai tagli capelli medio-corti “prêt-à-porter”, facili da gestire in ogni occasione e perfetti per coniugare anima casual e sensuale in un solo look!

La frangia a tendina torna in scena prepotentemente, e anche l’attrice cede al fascino senza tempo di questo dettaglio presentandolo tra i suoi strepitosi beauty look (come quello che vi mostriamo qui sotto, romantico e morbidissimo nella sua generosa cascata di onde…)…