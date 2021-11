Ritorno al passato super azzeccato per Elisabetta Canalis, che sfoggia un nuovo look nel segno di un binomio vincente: taglio di capelli scalato e colore naturale! L’ex velina sceglie di lasciarsi alle spalle il biondo e vira su un castano super goloso e glam, con un risultato tendente al nocciola accarezzato da morbide note caramello. Le sue foto ci hanno fatto innamorare (ancora) del suo stile… Semplicemente divino!

Taglio scalato e colore naturale per Elisabetta Canalis, che schianto!

Taglio scalato morbido e colore naturale sono tra i trend della stagione e la nostra Elisabetta Canalis risplende tra le stelle che hanno fatto questa scelta! Il look dell’ex velina, direttamente da Los Angeles, conquista proprio tutti e si aggiudica un bel 10!

43 anni appena compiuti, sempre impeccabile nel suo stile sexy e di tendenza, per il suo ritorno alle origini in fatto di capelli (mentre guarda nostalgica all’Italia) ha scelto un castano dorato andando a coprire parzialmente il biondo delle punte per restituire una profonda naturalezza alle schiariture. Il risultato è un tocco di freschezza e morbidezza in più, complice il taglio che dona volume senza rinunciare a un aspetto leggero e luminoso che ci piace anche per la sua versatilità. Bel colpo Eli, e che schianto!