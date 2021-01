Tagli di capelli: caschetto corto visi a cuore

Se la vostra fronte è piuttosto ampia, con zigomi alti e ben marcati, e il vostro viso si assottiglia sulla parte bassa, allora avete un viso a cuore. Questa forma sottile e delicata è caratterizzata da tratti eleganti ed allungati.

Per armonizzare il vostro viso a cuore, avrete bisogno di bilanciare l’equilibrio tra la parte alta e quella bassa del volto focalizzando l’attenzione sugli occhi e sul mento.

Per distogliere l’attenzione dalla fronte sarà necessario evitare frange troppo importanti o nette, così come le verticalità. Anche un’eccessiva asimmetria o il volume sulla nuca rischiano di sbilanciare le forme e invecchiare troppo. Il volume, al contrario, dovrebbe essere enfatizzato sulla zona degli zigomi, per addolcire la mascella.

Getty Images | Rich Fury

Si può avere la frangia?

Tenendo a mente che la lunghezza ideale della frangetta per un viso a cuore è all’altezza delle sopracciglia. L’ideale è che sia meno larga del volto, così da determinarne l’ovale. Delle ciocche laterali, infatti, riusciranno a sfilare il viso esaltandolo.

Getty Images | Toni Anne Barson

Il caschetto corto perfetto come quello delle vip

Il caschetto corto è un taglio che ha conquistato molte vip con un viso a cuore, sia per la sua eleganza che per la praticità. Questa forma del volto, infatti, non predilige le acconciature all’indietro o i capelli legati e un bob è il giusto compromesso per chi non vuole una chioma troppo lunga.

Tra le celebrities che hanno optato per un bob c’è la top model Karlie Kloss, che ha fatto del suo caschetto corto il proprio marchio di fabbrica.

Getty Images | Jeffrey Mayer

Anche l’attrice di origini messicane Eva Longoria lo ha fieramente sfoggiato per molti anni con la riga laterale, dopo aver abbandonato un taglio più lungo che appesantiva eccessivamente la sua corporatura più minuta.

Gwyneth Paltrow, invece, ha optato per una versione con riga centrale per la sua cascata bionda.

Getty Images | Monica Schipper

Naomi Campbell è riuscita a valorizzare il suo viso a cuore grazie ad un caschetto corto molto strutturato, con un taglio netto e liscio.

Getty Images | Jesse Grant

Infine, se non volete rischiare con un caschetto che vi sembri troppo corto, potreste valutare un lob (un caschetto un po’ più lungo), come quello di Selena Gomez.