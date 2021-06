Il corto va di moda e questo, ormai, è un dato di fatto. Ma quali sono le tendenze più belle a cui ispirarsi per l’estate 2021? Sulla scia delle tantissime star con capelli corti e cortissimi, sono sempre di più le donne che, specialmente con l’arrivo della bella stagione, decidono di darci un taglio e adottare look dal mood androgino che prevedono rasature, scalature e styling irresistibili. Ovviamente, è fondamentale individuare l’hairstylist giusto prima di procedere con una decisione così drastica e optare per nuovi tagli di capelli. Le passerelle ci vengono in aiuto, fornendoci spunti incredibilmente glamour e stilosi in termini di immagini relative a tagli di capelli corti per tutte le texture e per tutti i gusti.

Tagli corti spettinati

Chi ha una chioma liscia e disciplinata, potrà sbizzarrirsi adottando tagli di capelli corti a caschetto dal mood retrò e bon ton super chic. Consigliamo, in questo caso, di realizzare tagli di capelli corti e lisci con la frangia, da scegliere lunga e corposa o ancor meglio sfilata e geometrica. In alternativa, per chi vuole osare di più, non c’è niente di meglio dei tagli per capelli corti scalati: basterà affidarsi alle sapienti mani del parrucchiere per realizzare giochi di scalature e asimmetrie di grande tendenza e impatto visivo. Uno dei tagli corti spettinati e sbirazzini più in voga dell’estate è senza dubbio il tanto amato pixie cut.

Foto unsplash | Joshua Oyebanji

Pixie cut per l’estate

Un’alternativa da tenere in considerazione è quella del pixie cut, il taglio corto che dona a tutte. Questo particolare hairstyle ha la capacità di adattarsi ad ogni tipo di volto: dal pixie cut cortissimo al pixie cut lungo, esistono tantissime varianti differenti tra cui potersi destreggiare per le amanti dei tagli corti ma molto femminili. Un’idea super glam, ad esempio, è rappresentata dal pixie cut asimmetrico, perfetto per il viso rotondo.

Tagli corti mossi

Il mosso continuerà ad essere di grande tendenza e, scegliendo il taglio giusto, è possibile sfoggiare una piega perfetta anche in presenza di alte temperature! La scelta più indicata in questo caso è il pixie cut con ciuffo, perfetto per le chiome mosse. Ricordiamo, infatti, che il taglio pixie cut sta bene con i capelli mossi perchè la texture dinamica ne enfatizza la struttura, dando volume all’hairstyle che altrimenti rischia di risultare piatto.

Per la stagione estiva in particolare, i tagli di capelli corti mossi saranno un must, specialmente se abbinati a ciuffi voluminosi da cotonare leggermente e da acconciare e modellare con apposite cere e lacche fissanti. Anche il bob mosso corto sarà molto in voga, soprattutto se leggermente scalato.

Foto Pexels | Monstera

Capelli ricci, i tagli corti di tendenza

I tagli di capelli ricci corti dietro lunghi davanti sono i più glamour, anche se per quest’estate il protagonista sembrerebbe essere il classico taglio stile anni Settanta.

Foto unsplash | Aiony Haust

I più belli e stilosi della prossima estate sono senza ombra di dubbio i tagli di capelli corti ricci e asimmetrici, perfetti per valorizzare ed enfatizzare il movimento del capello e la sua elasticità.

Foto unsplash | Good Faces

I tagli corti scalati sono molto apprezzati dalle donne che desiderano cambiare look e sfoggiare un hairstyle destinato a non passare inosservato. Il taglio corto scalato asimmetrico è perfetto per valorizzare un viso tondo e renderlo, perlomeno all’apparenza, più allungato. Questo genere di acconciatura, in realtà, si addice a tutte e si presta a tantissime varianti. Non a caso, tra i tagli di capelli più richiesti ai parrucchieri c’è il taglio corto dietro e lungo davanti scalato, un must ormai da diversi anni. Chi non sa rinunciare ad avere qualche ciocca di capelli sul volto potrà optare per la realizzazione di un taglio corto scalato con ciuffo, laterale e sfilato o pieno e da portare aperto a mo’ di frangia sulla fronte.