Capelli scalati medi: gli hairstyle più trendy della stagione

I tagli di capelli medi scalati sono sicuramente una delle soluzioni più amate dalle donne che non se la sentono di sperimentare un corto estremo, ma che allo stesso tempo vogliono un look diverso dal classico taglio lungo, in cui spesso rimangono imprigionate per anni. Scopriamo insieme gli hairstyle più belli e originali del momento per capelli lisci, mossi e corti.

Perché scegliere un taglio di capelli di media lunghezza

I tagli per capelli scalati medi hanno il grandissimo vantaggio di essere estremamente pratici e di riuscire ad adattarsi, con qualche piccolo accorgimento, ad ogni tipo di viso. Le medium-size infatti spaziano dai tagli più corti a quelli più lunghi, passando per i tagli dritti e quelli scalati. Impossibile in questa vasta scelta non trovare il taglio di capelli più adatto a sé.

Non possiamo non ricordarvi inoltre che i tagli scalati medi, soprattutto se mossi, sono perfetti anche per nascondere (o valorizzare a seconda dei punti di vista) le piccole e normali imperfezioni dei nostri visi. La scalatura infatti tende ad addolcire i lineamenti rendendoli più sfilati.

Ricordate: per avere un taglio di capelli trendy è necessario giocare con sfilature e scalature che diano movimento e leggerezza alla propria capigliatura per renderla irresistibile. Ben vengano i tagli per capelli medi scalati e sfilati che sono perfetti per i mossi e gli ondulati.

Tagli scalati per capelli medio lunghi

“Lunghezza media” è una definizione generica che può variare dal quasi corto al quasi lungo. I tagli che arrivano alle spalle sono decisamente trendy, è impossibile non citare quando si parla di questo tipo di tagli il look conosciuto con il nome di “Rachel” di Friends. Considerato il taglio medio per antonomasia, ha sicuramente contribuito a sancire il successo dell’attrice Jennifer Aniston, che vi è sempre rimasta fedele e che è diventata nel tempo l’icona indiscussa dei tagli di capelli medi.

Ma, attrici a parte, nella realtà di tutti i giorni per essere davvero glamour avete due opzioni: scegliere un taglio medio lungo liscio con una sfilatura morbida che regala volume e movimento e conferisce un’aria sofisticata o giocare con scalature forti e asimmetrie per ottenere un look più sbarazzino. La lunghezza del taglio dipende anche dai vostri capelli: lisci, mossi oppure ricci?

Di gran tendenza per la primavera sono i capelli medi mossi con taglio asimmetrico scalato oppure il liscio paro come il caschetto francese: minimalista e di gran classe.

Capelli scalati medio corti

In materia di lunghezza medio corta, la novità più cool è il french bob con frangia e scalato dietro e divisa laterale. Un caschetto che gioca con lunghezze più corte e sfilature più forti per creare un look easy chic. Il medio corto scalato è un taglio che permette di giocare molto con la lunghezza: può essere molto corto sui lati, completato con un ciuffo lungo e corposo, o assomigliare di più nella forma ad un caschetto, ma differenziarsene grazie a scalature più nette.

Insomma, i tagli scalati medi sono il compromesso perfetto se siete donne con una forte personalità e tanta voglia di esprimerla ma in fondo avete paura di fare un passo azzardato. Nelle versioni più classiche come i tradizionali carrè mossi oppure nelle versione più modaiole come i caschetti scalati e i bob sfrangiati, i tagli medio corti vi regaleranno sicuramente un aria cool che non passerà inosservata.

Re indiscusso di tutti i tagli scalati medi che tendono al corto è senza dubbio il caschetto: amato da tutte le generazioni di donne, è uno dei tagli più versatili. Dritto infatti è perfetto per chi è alla ricerca di un look bon ton, mentre bombato in stile fashionista o sfilato è perfetto per chi vuole un look più rock. Il mitico caschetto perfetto anche nella versione “ondulato” è ottimo per conferire un tocco glam e addolcire la rotondità del viso.

La tendenza della stagione: capelli scalati medi con frangia

Le passerelle ci hanno mostrato che per la stagione in corso i capelli scalati di media lunghezza saranno accompagnati da frangia e meglio se… mossi! Esattamente: le modelle e le celebrità ci fanno notare che le tendenze per capelli puntano tutte in quella direzione. I capelli scalati medi con frangia sono – se mossi – fra i più facili da gestire anche da sole perché non richiedono tantissima cura né abilità con phon e spazzola. Via libera quindi a long bob, caschetti lunghi e tagli sfilati tutti accompagnati da frangia o ciuffi laterali.

La scalature vi permetteranno di domare la vostra chioma se avete capelli folti e spessi e, al contrario, tagli più lunghi vi permetteranno di avere un look perfetto anche se avete capelli fini e sottili.

Abbiamo raccolto qui per voi, una serie di tagli di capelli scalati medi da cui poter trarre ispirazione per capelli lisci, mossi e ricci.