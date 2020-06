Che abbiate sempre avuto i capelli corti o che desideriate darci un taglio per la prima volta, la domanda è sempre la stessa: quale hair style scegliere? Ci sono tantissimi tagli per capelli corti, dai più giovanili alle acconciature pratiche over 50; un haircut corto è versatile ed è una delle tendenze della bella stagione a cui è impossibile sfuggire. Ideali per chi è alla ricerca di volume, meno consigliati per chi, invece, vanta una chioma spessa e folta. Anche in quest’ultimo caso, però, esiste il taglio perfetto da prendere in considerazione: un’acconciatura sfilata, movimentata e alleggerita. Il dettaglio più amato dalle beauty addicted? Senza ombra di dubbio i capelli corti con la frangia! Scopriamo nei dettagli quali sono i tagli per capelli corti femminili che vi consigliamo di provare!

Tagli capelli medio corti: i look più chic per ricci e mossi

Ricci ribelli e boccoli armoniosi sono il vostro punto forte? Questo non significa che dobbiate rinunciare ad un bel taglio corto: l’ideale sarebbe lasciare che siano i vostri capelli a decidere per voi, dando un effetto il più naturale possibile al vostro stile. Per evitare un effetto troppo voluminoso, il consiglio è quello di puntare su tagli asimmetrici, giocando con ciuffi laterali e ciocche scalate, così da donare più movimento al vostro look. Potrete anche optare per la frangia, purché sia sfilata e abbinata ad una pettinatura scalata.Anche il taglio corto scalato gioca un ruolo molto importante nel caso di capelli ricci o mossi: sono pratici da asciugare, non richiedono necessariamente una messa in piega e possono essere sfoggiati anche spettinati per uno stile più ribelle e casual.

Frangia o ciuffo: i tagli di capelli femminili più amati

Qual è il look più in voga per questa stagione? Le scelte spaziano dai capelli corti scalati, con frangia o con ciuffo, ai pixie cut boyish, fino a tornare al classico short bob dalle simmetrie nette, che fa nuovamente capolino tra le tendenze della bella stagione. Se avete sempre sognato osare un hair style più estremo, questo è il momento giusto.

I tagli capelli corti con frangia sono tra i più belli se desiderate optare per uno stile ordinato e chic. La frangia o il ciuffo laterale donano movimento al viso, freschezza e originalità, ecco perché dovreste osare almeno una volta nella vita e optare per un taglio di capelli corto perfetto per le calde giornate. In generale, sono proprio i tagli scalati per capelli corti ad essere tra i preferiti per questa stagione. Il ciuffo laterale è perfetto per chi ha il viso tondo, dal momento che alleggerisce la simmetria e rende il look più armonioso.

Per ogni taglio… un colore?

Dal bob al pixie cut, sono tante le star internazionali che hanno deciso di cambiare look optando per un taglio corto e una nuova nuance. Il taglio corto, infatti, sta bene con qualsiasi tipo di tonalità: dai capelli neri ai capelli castani, mentre per far risaltare i capelli corti con le meches bionde, il nostro consiglio è quello di puntare più ad un taglio corto asimmetrico con ciuffo laterale. Anche il long bob, specialmente se mosso, potrebbe rappresentare uno degli haircut imperdibili per mettere in risalto le sfumature di biondo.

Capelli folti e spessi: qual è il taglio corto migliore?

Sfoggiare i capelli corti, oltre ad essere alla moda, è anche molto pratico. Questo tipo di acconciatura, però, potrebbe rivelarsi un problema per chi vanta capelli folti e spessi, poiché un taglio corto potrebbe dare maggiore volume alla chioma ottenendo il cosiddetto effetto fungo. Il nostro consiglio è quello di puntare ad un blooming cut: l’haircut in questione svuota le chiocche all’interno alleggerendo, quindi, le forme. In questo modo i capelli saranno facili da acconciare e, soprattutto, veloci da asciugare. Fra le tendenze beauty risalta anche il Choppy bob, un nuovo taglio di capelli movimentato e leggero, perfetto quindi per chi ha i capelli spessi e voluminosi!

Tagli per capelli fini e piatti: come dare volume alla chioma

Tra le acconciature femminili più in voga del momento potete trovare senza ombra di dubbio il tanto amato caschetto. È uno dei tagli di capelli corti che andrà a regalare al vostro look raffinatezza ed eleganza, specialmente se sfilato leggermente per dare volume alla chioma. Evitate, quindi, tagli troppo scalati in modo da non svuotare eccessivamente le lunghezze. Il vostro parrucchiere di fiducia vi saprà sicuramente consigliare una scalatura lieve con un effetto pieno e movimentato.

Tagli capelli corti per donne mature

Scegliere il giusto taglio dopo aver raggiunto la soglia degli “anta” è importante, perché un acconciatura sbagliata potrebbe addirittura invecchiarvi di qualche anno. Quindi, optate per un classico carré scalato, ideale per chi ha capelli bianchi o grigi, quindi perfetto per chi è alla ricerca di un taglio corto over 50!