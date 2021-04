Se c’è una cosa che in questo momento può davvero renderci orgogliosi è ricevere la nostra prima dose di vaccino, un gesto doveroso nei confronti della comunità, ma anche un passo in avanti verso un mondo libero dal Coronavirus. L’emozione dell’inoculazione del vaccino è stata immortalata da migliaia di persone con selfie postati sui social, comprese moltissime star e personaggi pubblici, con lo scopo di sensibilizzare i fan in merito all’importanza della vaccinazione contro il Covid. Ora, dopo che centinaia di selfie hanno riempito la bacheca dei nostri social, arriva anche l’abbigliamento a tema vaccino, con scritte ironiche e motivi divertenti, per dichiarare al mondo di essere stati vaccinati. Sul sito di Etsy, è nata persino un’apposita sezione con magliette, spille e felpe a tema. Ecco quelle che, a nostro avviso, sono le più belle e simpatiche da indossare!

T-shirt ironiche sul vaccino: dal contatto fisico al complottismo!

Se anche voi siete tra quelli che mal sopportano un abbraccio, Coronavirus o meno, questa simpatica t-shirt è quello che fa per voi. “Pienamente vaccinato, ma ancora non disponibile agli abbracci“, si legge sulla maglietta, disponibile su Etsy.

Per quelli che non ne possono più di sentire teorie complottiste e dietrologie sul vaccino, c’è l’ironica t-shirt “Finally got microchipped”, disponile su Ebay, a meno di 10 euro.

T-shirt contro Covid-19: le più belle

Tra le più gettonate in assoluto, c’è la maglietta con scritta “Vaccinated, because I’m not stupid“, disponibile su Etsy nella sezione a tema.

Nessun disegno, nessuna ironia, nessuna scritta aggiuntiva, la felpa girocollo “Vaccinated”, disponibile su Etsy, lancia un messaggio forte e chiaro!

La maglietta “Vaccinated” in versione arcobaleno è quanto di più azzeccato per le prime giornate di primavera. Se non volete rischiare di perderla, acquistate la t-shirt su Etsy, per meno di 20 euro.

T-shirt monospalla: il capo ideale per la vaccinazione

Questo splendido top, disponibile sul sito di Revolver nella sezione “Vaccine Ready”, si presta perfettamente al giorno della vaccinazione, lasciando completamente nuda la spalla sinistra.