I bambini hanno vera e propria passione smisurata (o forse dovremmo dire adorazione?) per i supereroi. Quindi perché non renderli super felici e coccolarli un po’ con un bella t-shirt in tema?

Da Spiderman a Batman, passando per Superman e tutti gli eroi della Marvel, la scelta è veramente molto ampia. Per questo motivo oggi vogliamo proporvi 5 t-shirt a tema supereroi che i vostri bambini ameranno alla follia.

Ecco le 5 t-shirt dei supereroi che i vostri bambini ameranno

Ecco quindi 5 semplici t-shirt dedicate ai supereroi più amati di sempre che renderanno i vostri bambini felicissimi (e anche il vostro portafogli visto che sono super accessibili).

T-shirt 100% cotone con stampa supereroe

La prima t shirt che vi proponiamo è questa maglietta girocollo a manica corta in puro cotone di Benetton, con maxi stampa frontale di supereroe e logo Benetton.

Con questa t-shirt i vostri bambini saranno pronti a vivere ogni giorno una nuova avventura. Sul sito Benetton è disponibile in verde chiaro, azzurro e bianco.

Foto Benetton

T-shirt degli Avengers

Kiabi invece ci propone questa t-shirt degli Avengers della Marvel. Scollo tondo, maniche corte con orli cuciti e una fantastica stampa di Capitan America, Hulk, Iron Man e Spiderm.

I vostri bimbi saranno super felici.

Foto Kiabi

Set 2 pezzi con pailettes

Se amate i coordinati, H&M ha pensato al set perfetto per i vostri bambini.

Il set è composto da t-shirt e shorts in jersey di cotone con stampa. La t-shirt ha il supereroe con motivo di paillettes e bordo in maglina lungo lo scollo. Gli shorts invece hanno un elastico rivestito e coulisse in vita.

Foto H&M

Maglia con Flash

Da Zara invece potrete trovare una fantastica t-shirt di Flash. La maglietta si presenta con collo rotondo e maniche corte.

Anche in questo caso Flash è realizzato con una decorazione di paillettes.

Foto Zara

T-shirt di Iron Man

Come chicca finale vogliamo proporvi questa t-shirt di Iron Man, che potrete trovare sullo shop Disney.

Maglietta a girocollo in 100% cotone, decorata con immagine e scritta Iron Man. I tuoi bimbi non potranno fare a meno di adorarla.