"Sussex", i premi istituiti dal Principe Harry e Meghan Markle

Non c’è pace per Meghan Markle e il principe Harry. La coppia infatti è finita sotto accusa, anche sui social, dopo aver rivelato di voler istituire una serie di premi assegnati a persone che durante l’anno si sono distinte in vari ambiti e hanno appoggiato le loro cause.

I premi potrebbero essere in contrasto con quelli assegnati dalla Regina

L’iniziativa, inserita tra i progetti per il lancio della fondazione dedicata al figlio Archie, la Archewell, sarebbe però in contrasto con la honours list, la serie di onorificenze assegnate niente di meno che dalla regina Elisabetta II.

La fondazione Archewell, il cui sito è stato lanciato ad ottobre scorso, dovrebbe dare contribuiti in svariati ambiti che comprendono, tra gli altri: salute mentale, istruzione, tutela dell’ambiente e discriminazioni di genere.

La notizia dei premi istituiti da Meghan Markle e Harry ha fatto indignare molto non solo gli utenti sui social, ma anche i funzionari a palazzo.

Questo perché la notizia è arrivata proprio a ridosso della partenza di William e Kate per un viaggio di tre giorni che porterà la coppia reale in giro per la Gran Bretagna. I due, infatti, viaggeranno per salutare e incontrare coloro che sono impegnati nella lotta contro il Coronavirus.

La risposta alle polemiche da parte della fondazione di Meghan Markle e del Principe Harry

La risposta sulle polemiche in merito all’istituzione dei premi non si è fatta però attendere. È stato infatti pubblicato un comunicato ufficiale della fondazione Archewell nel quale hanno sottolineato che non ci sarà alcuna rivalità con i premi istituiti dalla Regina, ne con i Prince’s Trust Awards assegnati dal principe Carlo ogni anno. “Ogni suggerimento del contrario è una falsità”, hanno concluso nel comunicato.

Il Principe Harry è stato scambiato per un commesso

Sempre parlando dei duchi di Sussex, Harry è stato scambiato per un commesso durante lo shopping. Proprio così.

Harry si trovava in un negozio di alberi di Natale in California e un bambino lo ha fermato per chiedergli informazioni, scambiandolo per un commesso. Secondo quanto riportato dal Mirror James Almaguer, gestore del negozio, avrebbe raccontato che la coppia era in incognito e la “simpatica gaffe” del bambino sarebbe avvenuta proprio per questo motivo.