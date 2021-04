La piccola Suri Cruise, ormai non più così piccola, festeggia i suoi primi 15 anni, in compagnia della inseparabile mamma, nonché attrice di fama mondiale, Katie Holmes. In occasione di questo giorno speciale, l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato alla figlia Suri, con tanto di foto madre-figlia, come da tradizione ogni 18 aprile. Ma ai fan non è sfuggito un dettaglio: in nessuna delle foto compare l’altrettanto famoso papà, Tom Cruise. Dal divorzio nel 2012, pare infatti che tra i due ex non scorra buon sangue, probabilmente a causa del coinvolgimento dell’attore nella setta di Scientology.

Suri Cruise compie 15 anni: la foto che celebra il legame speciale tra mamma e figlia

“Buon 15esimo compleanno amore mio! Ti amo!!!“. Sono queste le parole che la diva del cinema dedica alla figlia, nata dalla storia d’amore con Tom Cruise. “Non posso credere che tu abbia già 15 anni“, scrive Katie Holmes, mentre sfoglia vecchie foto in bianco e nero, dove la piccola Suri Cruise, un tempo sotto i riflettori, appare soltanto di scorcio.

Dal divorzio con Tom Cruise, pare che tra mamma e figlia sia nato un legame davvero speciale, che l’attrice omaggia ad ogni compleanno di Suri, sfogliando questo album di vecchie e rarissime foto della figlia. Dalla prima foto, in cui la figlia appare ancora piccola, alla seconda in cui Katie Holmes la stringe in un tenero abbraccio. Infine, quell’ultimo scatto, dove è la piccola Suri ad abbracciare la mamma, con espressione sorridente e felice. Ma anche qui del papà non c’è traccia.

Secondo compleanno in pandemia: ma gli auguri della mamma Katie non mancano mai!

Per la quindicenne Suri Cruise è il secondo compleanno trascorso in piena pandemia. Anche l’anno scorso a festeggiarla sui social era stata la mamma, con un messaggio pieno di amore. “Mi sento benedetta per il fatto di essere tua madre“, aveva scritto Katie Holmes, condividendo alcuni addobbi casalinghi realizzati per festeggiare la figlia in casa, la quale, per l’occasione, indossava, una bucolica corona di fiori.