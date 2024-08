Super sconti LIDL, non puoi perderteli: una valanga di prodotti a basso prezzo dal 19 al 25 agosto

Arriva una super promozione da parte di LIDL in questa seconda parte di agosto. La nota catena di discount mette in vendita una serie di prodotti a prezzi davvero stracciati. Un’ottima occasione per risparmiare qualche soldo in un momento in cui i bilanci familiari non sono propriamente rosei.

La gamma di prodotti superscontati offerti da LIDL è vasta. Bisogna affrettarsi però: gli articoli a basso prezzo saranno messi in vendita da lunedì 19 fino a domenica 25 agosto. Per tutta la settimana i consumatori avranno dunque la possibilità di accedere a una valanga di prodotti di tutti i tipi.

Si tratta dell’offerta “Mordi l’estate”, che permetterà di abbinare qualità e convenienza. Ma quali prodotti sarà possibile portarsi a casa entrando in uno dei tanti punti vendita LIDL diffusi su tutto il territorio nazionale? Andiamo a scoprirlo insieme e vediamo tutte le offerte a prezzi davvero convenienti.

Super sconti LIDL dal 19 al 25 agosto: le occasioni a basso prezzo

LIDL offre a prezzo scontato le confezioni di pomodoro Ciliegino XXL. Confezioni da 650 grammi a 1,39 euro: 150 g in più rispetto al formato base da 500 grammi. Conveniente anche l’acquisto della confezione da 1 kg (2,34 euro anziché 2,78). Ma questa, come vedremo subito, è soltanto la prima delle offerte a prezzi stracciati da parte di LIDL.

Superscontata anche la Piadina Romagnola IGP (720 grammi a 1,69 euro) e le uova medie (1,99 euro per 12 uova medie da allevamento a terra). Risparmio del 30% sulla panna da cucina Latteria (0,55 euro per la confezione da 200 ml). Formato convenienza per i Carciofi a spicchi della Baresa (1,99 euro per 332 grammi di prodotto).

Da non perdere la confezione di gelato al gusto di vaniglia bourbon (Bon Gelati), messa in vendita a 3,19 euro a confezione (da otto pezzi). Occasione infine anche per gli amanti del giardinaggio che potranno portarsi a casa un multiattrezzo 4 in 1 a motore a soli 129 euro! Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutti gli interessi a prezzi davvero molto bassi e alla portata di tutte le tasche.

Ulteriori informazioni riguardo agli sconti praticati da LIDL possono essere trovate sul sito ufficiale della nota catena di discount e sul volantino (clicca qui per visualizzarlo), al quale i consumatori potranno fare riferimento per l’ampia serie di articoli messi a disposizione per la vendita. Ricordiamo ancora che l’offerta LIDL è valida per la settimana che va dal 19 al 25 agosto. Occorre dunque affrettarsi per poter approfittare di questa opportunità.