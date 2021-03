L’acqua di cocco (o succo di cocco, come preferite) è una bevanda completamente naturale, che viene ricavata estraendo il liquido presente all’interno delle noci di cocco, quando queste sono ancora verdi.

Negli ultimi anni, il succo di cocco è diventato una bevanda piuttosto in. Questo soprattutto grazie ai suoi numerosi benefici, che ogni giorno spingono celebrities, atleti, ma anche persone comuni, a consumare l’acqua di cocco sempre più spesso, anche per fare degli ottimi frullati detox o per realizzare delle gustose ricette.

Foto Pexels / Lina Kivaka

I numerosissimi benefici del succo di cocco

Il succo di cocco è naturalmente dolce, dissetante e rinfrescante, inoltre, presenta un contenuto davvero basso di zuccheri, grassi e calorie.

L’acqua di cocco è poi ricca di vitamine e di sali minerali (vitamina C, vitamine del gruppo B, calcio, potassio e ferro, per esempio), per questo motivo si tratta di una bevanda ottima per rinfrescarsi e ricca di benefici per la nostra salute.

I vantaggi per il metabolismo

Il succo di cocco è un super alleato per tutti coloro che desiderano mantenere sotto controllo il proprio peso. Infatti, se bevuta con regolarità, l’acqua di cocco può influire positivamente sul metabolismo. Inoltre questa bevanda è estremamente utile per contrastare il gonfiore addominale.

L’acqua di cocco fa bene al sistema immunitario

Il succo di cocco è ricco di acido laurico, una sostanza dalle proprietà antibatteriche e antimicrobiche. Proprio per questo motivo, bere acqua di cocco regolarmente aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a proteggersi dagli attacchi di germi e batteri.

I benefici per la circolazione

Tra i suoi innumerevoli benefici, l‘acqua di cocco, grazie al suo contenuto di fibre, di proteine e di vitamina C, rappresenta anche un valido alleato per migliorare la circolazione sanguigna.

Utilissimo anche in gravidanza

Il succo di cocco è ottimo anche per risolvere alcuni problemini tipici della gravidanza. Il consumo regolare di acqua di cocco infatti aiuta a risolvere tutti quei fastidi tipico della gravidanza come bruciore di stomaco o acidità.

Il succo di cocco rende più bella la tua pelle

Il succo di cocco è un validissimo alleato per la salute della pelle. Bere regolarmente acqua di cocco contribuisce all’idratazione della pelle e, nel contempo, permette di regolare l’eccessiva produzione di sebo, rendendola più morbida e luminosa.

Valido alleato per il post serata

Dulcis in fundo, il succo di cocco è un ottimo rimedio anche nel post serata. Se la sera prima avete esagerato, bere acqua di cocco vi aiuterà a rimettere in sesto lo stomaco e a sentirvi decisamente meglio.