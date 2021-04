Non esistono miracoli per combattere e sconfiggere il gonfiore addominale, tuttavia, il consumo di alcuni succhi e frullati di frutta è certamente uno dei migliori alleati per combattere questo noioso fastidio.

Infatti, nonostante resti sempre e comunque fondamentale mantenere delle buone abitudini alimentari e fare regolare attività fisica, queste bevande offrono comunque una serie di nutrienti che favoriscono lo sgonfiamento.

Ecco i succhi da provare per combattere il gonfiore addominale

Il gonfiore addominale può essere prodotto da tanti fattori diversi: pasti abbondanti, cibo spazzatura o, più semplicemente, da alcuni alimenti che causano gonfiore per alcune loro caratteristiche specifiche.

Esistono però diversi succhi di frutta che potrete preparare comodamente a casa vostra e che vi aiuteranno a ridurre quella fastidiosa sensazione di gonfiore, scopriamoli insieme.

Acqua tiepida e succo di limone

La mattina, appena sveglie e a digiuni, bevete un bel bicchiere di acqua tiepida o appena calda, con spremuto dentro del succo di limone.

Bere acqua e limone accelera il metabolismo e stimola l’apparato digerente, dando una bella scossa al nostro intestino che andrà a velocizzare l’eliminazione delle scorie dal nostro corpo grazie alla vitamina c e all’acido citrico.

Prova il succo alla papaia

La papaia contiene un enzima (la papaina) che, oltre a migliorare la digestione degli alimenti, combatte l’infiammazione e aiuta il lavoro del fegato.

Per preparare il vostro succo, tagliate la papaia a cubetti e frullatela con un po’ d’avena e un bicchiere d’acqua. Se preferite, potete aggiungere un cucchiaino di miele per addolcire la bevanda.

Aloe vera

Il succo all’aloe vera è di grande aiuto per il gonfiore addominale. Le sue fibre infatti aiutano a migliorare la digestione e prevengono la stitichezza e l’infiammazione.

Per preparare questa bevanda mettete in frullatore 5 cucchiai di gel d’aloe vera, un cucchiaio di avena e un po’ di succo di limone. Quando sarà tutto ben amalgamato, versatelo in un bicchiere e aggiungete un cucchiaino di miele.

Spremuta di agrumi

Nella spremuta di agrumi sono presenti grandi quantitativi di vitamina A e C, potassio e magnesio, indispensabili per espellere le tossine e i liquidi dell’organismo.

Per il vostro succo di agrumi avrete bisogno di 6 arance, 2 pompelmi e mezzo limone (basate la quantità di agrumi sul numero di persone che andranno a bere il succo) che andrete a spremere insieme.