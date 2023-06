Struccante bifasico finito, niente paura: con questi ingredienti possiamo crearne uno in casa con pochi centesimi

Lo struccante bifasico, ottimo anche per il make-up più resistente, può essere realizzato a casa con una ricetta incredibile e sorprendente.

Lo struccante bifasico non può mai mancare nel mobiletto del bagno. Si tratta di un prodotto indispensabile per la rimozione del trucco. Grazie alla sua azione profonda, è in grado di eliminare anche il make-up più resistente. Il nome deriva dal fatto che è composto da due componenti: una acquosa e una oleosa. Entrambe sono fondamentali per l’obiettivo che deve raggiungere.

Non bisogna sottovalutare le sue capacità purificanti e tonificanti. L’azione profonda e ben mirata è in grado di agire sui pori, liberandoli dai residui di creme e polvere e impedendo la nascita di antiestetici brufoli. Non tutti sanno che, in caso di bisogno, è possibile crearlo anche a casa tramite una valida ricetta fai da te. I pochi ingredienti presenti rendono le indicazioni facili da seguire e realizzabili in poco tempo.

Struccante bifasico da fare a casa: tutti i passi da seguire per un ottimo risultato

Lo struccante bifasico, ormai, è un prodotto largamente conosciuto e usato. I negozi mettono a disposizione varie tipologie, caratterizzate da proprietà e ingredienti diversi. Anche se in commercio esistono soluzioni davvero efficaci, è possibile creare il proprio struccante a casa senza troppi sforzi. Le componenti da usare appaiono davvero facili da reperire e, solitamente, visto il loro uso quotidiano, sono già presenti nelle nostre abitazioni.

Ingredienti

Olio vegetale (come quello di mandorle o cocco);

Acqua distillata;

Estratti di fiori e piante (facoltativo);

1 bottiglietta in plastica.

La prima cosa da fare è quella di munirsi di una bottiglietta in plastica dura. È necessario lavarla accuratamente e disinfettarla per evitare spiacevoli contaminazioni. La proporzione da tenere presente per la miscela è di 2:1. Le prime due parti corrispondono all’olio vegetale, mentre la terza all’acqua. Si può scegliere liberamente il tipo di olio che si desidera. Per la loro azione lenitiva, sono particolarmente usati quello di mandorle, di cocco e di jojoba.

Per quanto riguarda la componente acquosa, bisogna fare riferimento a prodotti distillati, come quelli che si usano per stirare. Una volta ottenuta la propria miscela, e agitato il recipiente per bene, se lo si desidera, è possibile aggiungere alcune gocce di estratti di piante o di fiori. Questo procedimento serve solamente per conferire una leggera profumazione al proprio struccante bifasico, ma non è necessario per la riuscita della ricetta. L’assenza di conservanti e di ingredienti aggressivi lo rende adatto a tutti i tipi di pelle.