Strofinacci da cucina, il trucco per disinfettarli in 30 secondi senza prodotti chimici: non saranno più un covo di batteri

In cucina gli strofinacci sono essenziali, ma possono anche diventare un covo di batteri. Ecco come disinfettarli in 30 secondi.

Ne abbiamo tutti una bella quantità in casa, poiché ce ne serviamo per i motivi più disparati. Dall’asciugare le stoviglie ad aiutarci con pentole troppo calde, in sostituzione delle classiche presine. Stiamo parlando, ovviamente, degli strofinacci da cucina che di sicuro conosciamo tutti bene. Pochi, però, sanno che a lungo andare, a furia di usarli e di farli entrare in contatto con superfici, alimenti e simili, finiscono per diventare un vero e proprio covo di batteri. Come disinfettarli? Bastano 30 secondi e nessun prodotto chimico!

A volte sono talmente logori e macchiati, irrecuperabili, che non abbiamo altra scelta se non quella di buttarli via. In altri casi, ci convinciamo che un semplice lavaggio sia sufficiente per farli tornare come nuovi. Talvolta, però, proprio a causa dei tanti microbi che finiscono per ricoprirli, bisogna essere più “aggressivi” e disinfettarli con cura per non mettere a rischio la nostra salute.

Disinfettare gli strofinacci da cucina: solo 30 secondi e nessun prodotto chimico

Sappiamo tutti che al supermercato o al negozio di detersivi di fiducia è possibile trovare una miriade di prodotti che hanno come scopo quello di pulire, sgrassare, profumare e smacchiare i nostri strofinacci. Ma è anche vero che, proprio perché occorre lavarli spesso, finiamo per spendere una piccola fortuna ogni settimana solo per il loro lavaggio. L’alternativa, naturale ed economica, è semplicissima.

In realtà, non avremo bisogno di alcun particolare detergente, ma ci serviremo, invece, delle alte temperature. Sì, esatto, sfrutteremo il calore per igienizzare gli strofinacci in modo semplicissimo. Per prima cosa occorre bagnarli per bene, devono essere completamente “zuppi”, sebbene poi dobbiamo provvedere a strizzarli per evitare che sgocciolino. Andremo poi ad avvolgerli in una salvietta umida, anche questa ben bagnata e strizzata.

A questo punto è sufficiente mettere il tutto nel forno a microonde e azionare al massimo della capacità per circa venti o trenta secondi. Una volta trascorso il tempo il nostro strofinaccio sarà perfettamente igienizzato e di nuovo pronto all’uso. E per chi non avesse il microonde? Lo stesso meccanismo del calore si può usare sul fornello. Ciò che dobbiamo fare, però, è riempire una pentola e far bollire l’acqua, quindi immergere il canovaccio. Lasciamo “cuocere” per una decina di minuti e poi spegniamo e scoliamo. Semplicissimo ed economico!