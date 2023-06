Stiletto heels dance, tutto sull’allenamento preferito di Paola Turani

Che cos’è la Stiletto heels dance e come si pratica? Ecco tutti i benefici della tecnica di allenamento preferita da Paola Turani.

Giugno è agli sgoccioli e, dopo un maggio dal clima incerto, il termometro sale sempre più. L’estate è ufficialmente arrivata ma c’è chi, nonostante il caldo, non rinuncia ad allenarsi, anche nei giorni più bollenti. E non necessariamente alzando pesi in sala attrezzi. Hai mai sentito parlare di Stiletto heels dance? È questo uno dei modi in cui la nota influencer Paola Turani ama allenarsi.

Attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, la modella da oltre due milioni di followers ha parlato della sua passione, sottolineando tutti i pro e i benefici di questa tecnica. In cosa consiste? Chi conosce l’inglese avrà già intuito l’accessorio di cui non si può fare a meno durante la lezione.

Paola Turani pazza per la Stiletto heels dance: cos’è e quali sono i benefici

Si chiama Stiletto Heels dance ed è la danza che prende il nome dalle scarpe col tacco a spillo che vengono indossate durante la performance. Un fenomeno nato negli anni ’60 ma che non è mai tramontato, come dimostrano un’infinità di star che, sui tacchi, hanno costruito la loro carriera: basti pensare a Beyoncé o a Madonna. Nonostante i tacchi alti (spesso altissimi), questo stile di danza prevede passi, figure e movimenti veloci, con la realizzazione di coreografie di grande effetto scenico.

Tra le fan italiane della Stiletto Heels dance c’è una delle influencer più amate e seguite del momento, Paola Turani. Su Instagram, la modella ha parlato della sua passione, attraverso la quale allena il suo corpo ottenendo notevoli benefici: “Aumento dell’equilibrio, del controllo fisico, della postura, del fiato, della capacità respiratoria, tonificazione della muscolatura negli arti inferiori, in particolare glutei e gambe”.

Queste le parole della modella, che sottolinea come questo tipo di allenamento consenta di sentirsi libere di esprimere la propria sensualità, senza essere soggette a giudizi di alcun tipo, nonostante gli haters sempre pronti. La danza sui tacchi è un mix di fasi, che non coinvolge soltanto le gambe: di fondamentale importanza per la buona riuscita della performance sono i fianchi e lo sguardo.

E non mancano esercizi da eseguire direttamente a terra. Un modo alternativo, faticoso ma allo stesso tempo divertente, per fare attività fisica, riscoprire la propria femminilità e migliorare il portamento. Come per ogni tipo di attività fisica e allenamento, la regola è non procedere autonomamente ma affidarsi ai consigli e alle indicazioni di un professionista del settore.