5 capi d'abbigliamento per uno stile parigino perfetto

Dopo aver visto Emily in Paris tantissime di noi hanno desiderato intensamente di prenotare il primo volo disponibile per Parigi. Purtroppo in questo momento viaggiare è praticamente impossibile. Però, quello che possiamo sempre fare, è ispirarci alla ville lumiere per creare degli outift in puro stile parigino.

Su Instagram, tra l’altro, potete trovare un bellissimo profilo, Parisiens in Paris, che raccoglie tutti i look più belli catturati “di nascosto” tra le vie della capitale francese.

Tra i must have per un look parigino non possono assolutamente mancare i cinque accessori e capi di cui vi parliamo qui.

Gonna in tulle

Tra i must have per un perfetto stile parigino non possono mancare le gonne in tulle. Corte o lunghe, queste gonne sono perfette per essere indossate d’inverno con una camicia con un colletto importante o una cardigan con bottoni preziosi.

I brand, italiani e stranieri, le propongono davvero in tantissime varianti. Quella che abbiamo selezionato per voi, per un perfetto parisien style, è di Andrea Morando. Disponibile in diverse colorazioni, questa gonna è versatile e perfetta per essere indossata con le vostre scarpe preferite.

Foto Andrea Morando | Gonna Tulle

Basco, l’accessorio che non può mancare per un perfetto stile parigino

Solitamente realizzato in lana o in feltro, il basco è probabilmente l’accessorio che più contraddistingue lo stile parigino e urla “vorrei tanto vivere a Parigi”.

Questa tipologia di cappello deve il suo nome ai Paesi Baschi e fu utilizzato per la prima volta nel vestiario militare nel 1888.

Oggi è un accessorio super glamour ed è amatissimo dalle donne parigine e non solo. I brand, sia luxury che low cost, lo propongono spesso nelle loro collezioni. Noi abbiamo selezionato per voi il delizioso modello in lana proposto da Parfois, disponibile in giallo senape e blu notte.

Cardigan fine

Se siete amanti dei maxi cardigan, per un perfetto look in stile parigino dovrete fare un’eccezione e scegliere qualcosa di più semplice.

Di cardigan di questo tipo ne esistono davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Che sia in lana o in cashmere, in cotone o in viscosa, il cardigan diventerà il vostro capo preferito per realizzare i vostri outfit da “parisiens in paris”.

Noi vi proponiamo il modello realizzato da H&M, dalla linea classica e disponibile in diversi colori. I bottoncini tono su tono vi permetteranno di portarlo abbottonato e slacciato. Potrete anche indossarlo al contrario, per avere un capo due in uno che vi farà sia da cardigan che da maglione. C’est magnifique!

Foto H&M | Cardigan in maglia fine

Ballerine

Cosa c’è di più parigino di un paio di ballerine di Dior? Assolutamente nulla, probabilmente. In generale, le ballerine sono tra le scarpe più apprezzate dalle francesi e sono perfette per i vostri parisien look.

Le slingback J’Adior sono perfette per ricreare outfit in perfetto stile parigino. Realizzate in tessuto tecnico nero, queste ballerine sono impreziosite dal nastro “J’Adior” bicolore ricamato. Inoltre, hanno l’iconico dettaglio del fiocco, tipico delle collezioni di calzature del brand.

Se invece preferite un modello più classico, potreste innamorarvi dei modelli proposti da Ballerette, brand italiano che propone diversi tipi di ballerine perfetti per creare il vostro personale stile parigino.

Per uno stile parigino che si rispetti puntate su una borsa di Chanel (o simili)

Insieme alle ballerine di Dior, un altro accessorio must have per un perfetto stile parigino è la borsa di Chanel.

Elegantissime, e iper costose, le borse di questo brand hanno rubato il cuore delle fashion victim di tutto il mondo. Se siete alla ricerca di un modello di borsa più economico, potete scegliere tra le tantissime chains bag proposte dai più svariati brand.

Il brand inglese Kurt Geiger propone diverse borse a tracolla molto simili agli iconici modelli di Chanel. Impreziositi dal loro logo, le bag del marchio sono disponibili in diverse colorazioni e potrebbero diventare le vostre future bff. Guardare per credere!