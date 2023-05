Stessa piastra, 5 mossi perfetti. Come creare curve diverse in base al movimento della mano

La piastra è un valido alleato per i capelli, che permette di ottenere tantissime acconciature: basta solo un pizzico di fantasia.

Sperimentare, creare e cambiare ogni volta è possibile anche per chi ha i capelli super lisci. Basta una piastra per ottenere una chioma riccia, morbida o mossa semplicemente perfetta. Oltre al taglio, infatti, si può sempre giocare con il colore e, allo stesso modo, con la piega e le piccole variazioni che riescono a fare la differenza in un look. In questo caso, lo strumento utilizzato è tutto.

Una piastra, anche se di piccole dimensioni, è fondamentale in quanto aiuta a creare onde, pieghe e ricci. Non ne serve una necessariamente una costosa, basta che sia versatile per poter spaziare con le acconciature. Per chi dovesse avere la possibilità, consigliamo un prodotto come la Dyson Correale ASK, con cui ogni cosa diventa più facile. Tuttavia, anche una piastra di tipo classico può andare bene.

Piastra, i migliori trucchi per pettinature al top

La prima tecnica per movimentare un po’ i capelli deve essere fatta a temperatura controllata, tenendola sui 165 gradi. Coloro che non possiedono una piastra con controllo, possono semplicemente scegliere la formula media come opzione (anziché la massima potenza). Il calore forte, infatti, rischia di rovinare il capello. È possibile scegliere 200 gradi solo quando si ha una chioma particolarmente folta e spessa, altrimenti il rischio è di non riuscire a darla la forma desiderata.

Il primo metodo consiste nell’infilare la ciocca nella piastra, fare un movimento oscillatorio verso l’esterno e poi verso il basso. In questo modo i capelli acquisiranno la forma scelta, con una piega molto dolce e morbida. Proseguendo, la seconda alternativa è molto di tendenza e basta porre la piastra aperta in alto (vicino alla base della propria chioma), attorcigliare i capelli intorno, chiudere la piastra e scendere lentamente.

In questo modo si otterrà un riccio perfetto e fluido. Per avere un mosso più stretto, invece, è possibile eseguire lo stesso movimento andando però a ruotare la piastra, così che il risultato sia maggiormente definito. È l’ideale per chi vuole una pettinatura che resista tutta la giornata e, nel caso in cui la forma stretta non dovesse essere di gradimento, basta semplicemente sistemare i capelli con le mani a proprio piacimento.

Per l’acconciatura frisee, è necessario fare una treccia e passarci sopra la piastra, con un movimento rapido che avrà effetto immediato. Infine, per le onde anni cinquanta che continuano ad essere super chic, bisogna mettere i capelli nella piastra, per poi tenderli prima da un lato e poi dall’altro. La pettinatura sarà molto trendy, nonostante richieda tempistiche maggiori. Il risultato, in ogni caso, è garantito e a lunga tenuta. Una volta realizzata, sarà possibile aggiungere un tocco di cera per fissare tutto, oppure lasciare la chioma libera in modo naturale.