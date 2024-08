“Stefano Oradei ad Amici”, lui svela tutto: cosa succederà davvero a Settembre

A partire da domenica 15 Settembre, andrà in onda la nuova edizione di Amici. Si tratta di una data molto attesa dal grande pubblico. Il programma di Maria De Filippi, infatti, ricopre un ruolo speciale all’interno del palinsesto televisivo di Mediaset. Oltre a essere considerato il trampolino di lancio perfetto per gli artisti, è una fonte inesauribile di emozioni.

I prossimi appuntamenti vedranno delle novità. Come annunciato in precedenza, ci saranno delle modifiche all’interno del cast. Raimondo Todaro non sarà più un insegnante della scuola. Il suo posto verrà preso sa un altro professore. Si è parlato, con insistenza, del possibile arrivo di Stefano Oradei. Il diretto interessato ha deciso di rompere il silenzio.

Stefano Oradei nel cast di Amici: spunta la verità

Amici sta per tornare con un gruppo di nuovi artisti. Anche questa volta, cantanti e ballerini si metteranno alla prova per cercare di entrare nella scuola. Si tratta di un’opportunità importantissima. Sono tanti i personaggi che, grazie al programma di Maria De Filippi, sono riusciti ad affermarsi. Basta pensare a Emma Marrone, Annalisa, i The Colors, Alessandra Amoroso ed Elodie.

Uno degli aspetti fondamentali del talent show è dato dai professori. Hanno un peso non indifferente sul percorso dei ragazzi perché li guidano, li supportano e correggono i loro errori. Pare che la produzione della trasmissione abbia deciso di dire addio a Raimondo Todaro. Secondo le indiscrezioni più recenti, il suo posto sarebbe dovuto andare a Stefano Oradei, ex maestro di Ballando con le Stelle.

Il marito di Manila Nazzaro ha deciso di raccontare la sua verità attraverso Instagram. Ha ammesso che gli piacerebbe molto far parte del cast di Amici. Gli permetterebbe di svolgere il suo lavoro e di continuare a coltivare la passione per la danza. Al momento, però, non c’è ancora un accordo perché non è mai stato contattato dalla redazione di Amici.

Nonostante questo, è apparso piuttosto ottimista: “Nel rispetto dei ruoli e dei programmi, non ho ancora avuto contatti diretti con la produzione di Amici. Vedremo se ci saranno novità prenderei in considerazione il progetto con passione, come tutti i progetti della mia vita e carriera“. Dietro alle ultime indiscrezioni, quindi, non c’è nulla di vero. Sembra che non sarà Stefano il nuovo insegnante di ballo. Manca davvero poco all’inizio dello show e, arrivati a questo punto, un contratto dell’ultimo minuto appare decisamente improbabile. Ad ogni modo, la questione resta aperta.