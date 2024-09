Stefano De Martino già un altro programma (attesissimo) per lui in Rai: clamorosa novità

Dopo Affari Tuoi, Stefano De Martino è pronto per una nuova avventura in Rai: per lui è in arrivo una clamorosa novità.

Sono passati anni da quando Stefano De Martino, poco meno che ventenne, si presentava nella scuola di Amici come ballerino, eppure il suo nome – mai come questi ultimi tempi – continua ad essere sulla bocca di tutti. Terminata la sua esperienza con la danza, il giovane napoletano ha scelto di intraprendere un’altra strada, che sin da subito si è rivelata quella che l’ha portato al successo vero e proprio.

Dapprima come conduttore del daytime di Amici e, in seguito, di diversi programmi Rai, Stefano De Martino si è fatto conoscere sotto tutt’altra veste, rivelandosi molto presto una vera e propria scoperta. Oggi, infatti, l’ex ballerino del talent di Maria De Filippi non solo è stimato ed amato da tutti, ma è persino uno dei volti di punta dell’azienda di Viale Mazzini, sbaragliando la concorrenza.

Il 2 settembre Stefano De Martino ha compiuto il suo debutto nello studio di Affari Tuoi. A distanza di qualche mese dall’addio di Amadeus, il conduttore napoletano ha preso le redini in mano del fortunatissimo gioco di Rai Uno, mettendo tutti d’accordo. Appena ultimata la puntata, infatti, il web è esploso di commenti che lo hanno elogiato e rivelato quanto questa versione del game show sia più fresca e leggera rispetto alle precedenti. Le belle notizie, però, non sono finite qui: per De Martino è in arrivo una clamorosa novità.

Altra novità per Stefano De Martino dopo Affari Tuoi: cosa accadrà a breve

Questi sono degli anni decisamente d’oro per la carriera di Stefano De Martino. A partire da Stasera tutto è possibile fino a Bar Stella, l’ex ballerino di Amici si è messo al timone di alcuni dei programmi più di successo della Rai, cavalcando ancora di più la cresta dell’onda e registrando degli ascolti impressionanti. A quanto pare, però, la scalata del napoletano non è affatto finita qui.

Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che Stefano sarà al timone di un’ulteriore avventura televisiva davvero impressionante. E il tutto, a quanto pare, accadrà a breve. Come da diverso tempo a questa parte, infatti, anche nel gennaio 2025 andrà in onda la puntata di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italiana nel giorno dell’Epifania. E chi meglio del bel De Martino poteva mettersi al suo timone? Decisamente nessuno! Quindi, oltre al suo impegno quotidiano con il game show di Rai Uno, il conduttore sarà in prima serata il 6 gennaio con una puntata del tutto inedita.

Una novità piuttosto clamorosa, quindi, per Stefano, che conferma – ancora una volta – quanto la Rai stia decisamente puntando su di lui e sulla sua bravura.